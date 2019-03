Pogba: "Estoy seguro que Mourinho me hará mejor jugador y persona"

Paul Pogba ya está de vuelta en el Manchester United. El centrocampista francés regresa a la que fue su casa a cambio de 120 millones de euros, un traspaso récord en el fútbol mundial. Pogba aseguró, en su primera entrevista como jugador de los 'red devils' que Mourinho fue una de las razones por las que fichó por el United.

"Me hará trabajar duro. Me trasmitió energía positiva. Estoy seguro de que me hará mejor jugador y persona", explicó Pogba.

El francés también mandó un mensaje a la afición: "Estoy de vuelta. No acabé lo que empecé aquí".