Un periodista italiano emociona a Modric: "Gracias por este maravilloso tributo"

Un periodista italiano pidió a Luka Modric que no se retirara en la comparecencia del jugador croata como MVP del partido: "Buenas noches, Luka. Soy un periodista italiano. Quería darte las gracias por todo lo que has hecho hoy y en tu carrera. Una vez más has demostrado que eres un jugador de clase mundial. Quería pedirte que no te retires nunca porque eres uno de los jugadores más divertidos que he comentado. Gracias", fue la pregunta del periodista, quien renunció a su turno de preguntas.

El mago de Zadar, visiblemente emocionado, quiso agradecer sus palabras: "Gracias por este maravilloso tributo desde lo más profundo del corazón. Yo también quiero seguir jugando para siempre, pero es probable que llegue el momento de colgar las botas. Seguiré jugando lo máximo posible. Gracias por las palabras".

Necesitan una carambola

La selección de Croacia finalizó la fase de grupos como tercera clasificada y solo una carambola milagrosa puede meterles en octavos de final. Modric fue el gran protagonista de la noche: falló un penalti, acto seguido anotó el tanto balcánico y acabó derrumbado sobre el césped con el postrero tanto del italiano Mattia Zaccagni en el descuento.

No lo confirmó, pero el adiós de Modric de los grandes escenarios internacionales parece un hecho. Sus lágrimas, cuando dijo sus primeras palabras tras el choque ante Italia, fueron una señal casi inequívoca: "Ya veremos, no es momento para esas historias", aseveró cuando le preguntaron por si continuidad con Croacia.

Falló un penalti y marcó después

Por momentos, el destino fue maravilloso con Modric. En la segunda parte, con 0-0 en el marcador, no se escondió cuando pitaron penalti a favor de la selección ajedrezada. Falló, porque Donnarumma se hizo gigante, pero después protagonizó un acto de justicia poética: un minuto más tarde se encontró con la pelota dentro del área para marcar, ahora sí, el gol que ponía por delante a Croacia con el que conseguía su clasificación para octavos de final.

Su afición despidió al madridista con una ovación monumental cuando fue sustituido a falta de diez minutos para el final. El árbitro, sin embargo, alargó el tiempo otros ocho minutos y Modric permaneció de pie en el banquillo, nervioso ante lo que ocurría sobre el césped de un escenario que ya será maldito para él.

Y cuando ya casi festejaba la victoria apareció Zaccagni para empatar el partido y clasificar a Italia. Modric, sin camiseta, se derrumbó. Después, recogió el premio al mejor jugador del partido que le otorgó la UEFA. Se hizo una foto para la posteridad con el trofeo en sus manos: lució sin camiseta y entre lágrimas.

Modric, triste tras recibir el MVP | EURO 2024

"El fútbol es cruel"

"El fútbol es cruel", acertó a decir Modric. Fueron sus últimas palabras, las de un futbolista que tal vez haya dicho adiós a su selección.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com