Pep Guardiola visita a los políticos catalanes en prisión

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha ofrecido una charla en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), donde ha podido saludar a los dirigentes independentistas que permanecen allí en prisión preventiva.

La charla de Guardiola, que ha acudido junto al periodista de TV3 Xavi Torres, se enmarca en las actividades que programa el centro penitenciario, según fuentes de Òmnium Cultural.

Missatge des de la presó:

Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresll pic.twitter.com/0Ol69VlJia