Pellegrini afirma que el nombramiento de Guardiola afectó negativamente al City

El chileno Manuel Pellegrini, técnico del Manchester City, cree que el nombramiento de Pep Guardiola como nuevo entrenador a partir de la próxima temporada, afectó negativamente al conjunto inglés y dañó sus opciones de luchar por el título de la Premier League.

La decisión de sustituir a Pellegrini por Guardiola se anunció el pasado 1 de febrero, y en ese momento el City encadenó dos derrotas consecutivas, a manos de Leicester City (1-3) y Tottenham Hotspur (1-2), que lo alejaron de los primeros puestos de la liga. "Por diversas razones, perdimos encuentros importantes en febrero. Para mí, esos dos partidos son los que nos impiden ahora estar inmersos en la lucha por el título", dijo el entrenador chileno, en unas declaraciones que recoge este lunes la cadena británica Sky Sports.

"A comienzos de febrero se informó del cambio de técnico y de que yo no continuaré la próxima campaña. Sucedieron muchas cosas que afectaron a los futbolistas", añadió. "Sufrimos dos derrotas en casa. Ahora estamos más estables y estoy feliz de acabar el curso de la forma en la que lo estamos haciendo en estos últimos choques", indicó Pellegrini. El Manchester City, rival del Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones (26 de abril y 4 de mayo), goleó el pasado sábado al Chelsea en Stamford Bridge (0-3) y marcha en tercera posición de la Premier, por detrás de Leicester y Tottenham.

"No es sencillo centrarse sólo en el fútbol"

Pellegrini ha admitido que los continuos rumores de fichajes y traspasos afectan a sus futbolistas, pero se ha mostrado confiado en que dejen eso de lado en el partido de semifinales de la Champions frente al conjunto blanco.

"Para los jugadores no es fácil cuando leen en los periódicos todo lo que va a suceder la próxima temporada. No es sencillo centrarse sólo en el fútbol, pero esta plantilla ha mostrado mucho carácter, no se rinde nunca", subrayó. "Vamos a seguir en esta línea, sin confiarnos ni rendirnos, y espero que se vea reflejado en la Liga de Campeones. Estoy convencido de que, si seguimos jugando así, podemos estar en la final", dijo Pellegrini.