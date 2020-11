Paula Dapena, la futbolista que se negó a homenajear a Maradona: "No me sentía cómoda con un homenaje a una persona que pegó a su mujer"

Todo el mundo del fútbol rindió homenaje este fin de semana a Diego Maradona, pero hubo una futbolista gallega que se negó a guardar el minuto de silencio por el astro argentino. Se trata de Paula Dapena, futbolista del Viajes EntreRías Fútbol Femenino.

Esta futbolista gallega ha explicado en Espejo Público que no se sentía cómoda al tener que rendir homenaje a Maradona, una persona acusada de agredir a su pareja.

"El jueves fue 25-N, Día de la Eliminación contra la Violencia Machista, no se guardó un minuto de silencio. Entonces celebrar y homenajear a un jugador como Maradona, que tiene indicios de violencia y pedofilia, yo no me sentía cómoda", ha explicado Paula.

Además, Paula ha explicado su acusación de pedofilia contra Maradona.

"Hay una foto de Maradona con dos menores desnudas", ha indicado Paula.

Por último, ha incidido en sus razones para no participar en el homenaje a Maradona.

"Hablo por mí y por muchas compañeras. Repito: se le hace un homenaje a una persona que le pegó a su mujer. Obviamente, tengo que explicar mis motivos de por qué no hago esto y como feminista mucho más", ha concluido Paula.