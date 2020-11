Una futbolista da la espalda a Maradona en el minuto de silencio: "Es un maltratador"

Paula Dapena decidió sentarse mientras que sus compañeras y el resto de jugadoras respetaban el minuto de silencio en honor a Maradona.

La futbolista se negó a aguardar el minuto de silencio: "Mis ideales feministas no me permiten defender a un maltratador. Ser fubtolista y deportista va más allá de tener unas habilidades con el balón", asegura Paula.

Paula Dapena se define como una persona con las ideas muy claras. Al enterarse de que se iba a guardar un minuto de silencio por Maradona no dudó: "En cuanto me enteré que habría un acto en su memoria me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, y abusador".