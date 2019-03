Pako Ayestarán: "Me he preparado toda mi vida para una oportunidad así"

Pako Ayestarán, nuevo técnico del Valencia hasta final de temporada, aseguró este jueves en la rueda de prensa de su presentación que le gustaría seguir más tiempo en el cargo y apuntó que se ha preparado toda la vida para poder aprovechar una oportunidad como la que ahora le han brindado.

"Me he preparado toda la vida para tener una oportunidad así y me sigo preparando. Yo no miro el mañana. El futuro no existe. Si estoy aquí es porque he hecho algo en el pasado. Me tengo que centrar en el hoy", afirmó.

"Hay dos días en el calendario en los cuales no se puede actuar. Uno es el ayer y otro el mañana. Así que trabaja hoy y en función de lo que hagas hoy tendrás éxito. Espero hacerlo bien hoy para tener esa oportunidad", añadió. Además, aseguró que si Gary Neville, entrenador al que sustituye, no hubiera estado de acuerdo con su nombramiento no hubiera aceptado la oferta del club.

Con el consentimiento de Neville

"Cuando me ofrecen el puesto doy dos condiciones. La primera es que Gary esté de acuerdo. Si Gary no estuviera de acuerdo yo no estaría aquí. La segunda fue que venía con mi cuerpo técnico", aseguró el nuevo entrenador valencianista, que llegó hace un mes al club como segundo técnico de Neville.

De hecho, el propio preparador indicó que cuando se le presentó la oportunidad quiso hablarlo con el técnico inglés para saber su opinión, ya que los valores son fundamentales en su vida.

"Cuando a mí me plantean la posibilidad de coger el cargo la condición es que Gary esté de acuerdo. Hablo con Gary y le pregunto qué piensa. Me dijo que no quieren que haya un cambio traumático, quieren que seas tú y estoy totalmente de acuerdo", dijo.

Trabajar desde la base

Asimismo, habló de las reuniones que mantuvo la semana pasada con el propietario Peter Lim en Singapur cuando ya sabía que iba a ocupar el banquillo: "Fue una reunión grata y satisfactoria. Observé un dueño que tiene claro que esto no es a corto plazo. Tiene determinación para seguir un largo periodo de tiempo".

"Tiene claro que el club no tiene la cultura adecuada ni la infraestructura para estar donde todos queremos. Tiene la determinación de querer cambiarlo", continuó el técnico vasco. Por otra parte, Ayestarán habló de la figura de Suso García Pitarch, director deportivo del Valencia y que se va a convertir en "la referencia del club junto a Kim Koh y Layhoon Chan".

"Seamos conscientes de que la cultura del club no es suficiente. Todos los que estamos en el club tenemos que aumentar el grado de exigencia y debemos ser nosotros los que ilusionemos", agregó. Respecto a su antecesor en el cargo, Ayestarán destacó su trabajo aunque no pudo sacar el mejor rendimiento del equipo: "Desde el primer momento el trato de Gary fue máximo. Lo ha podido hacer bien o mal pero su capacidad de trabajo ha sido enorme y lo ha dado todo, pero no ha sido suficiente".

Con mucha ilusión

El nuevo entrenador valencianista también reconoció que está "muy ilusionado" por regresar a Valencia, ahora como máximo responsable técnico de la primera plantilla. "Cuando vuelvo a un lugar en el que me he sentido cómodo, querido y, además, las cosas funcionaron, siempre es bueno. Me siento muy ilusionado. He de agradecer la oportunidad de liderar este proyecto hasta final de temporada", indicó.

Respecto a lo que va a aportar al equipo, Ayestarán destacó que el equipo necesita seguridad. "No puede tener errores. En campo propio no podemos tener tantos errores. Vamos a introducir una idea simple y trabajar hasta la extenuación", advirtió. "Ganar o perder no está en nuestras manos porque tienes una oposición delante. Lo que sí está en nuestras manos es prepararnos para tener opciones de ganar", continuó.

Y asumió su nuevo rol como máximo responsable técnico para implantar sus decisiones: "Yo vine aquí a ayudar y dar una pincelada de lo que podía pensar. Ahora tengo el rol de asumir desde la primera a la última idea aunque apoyada por mis asistentes", concluyó.