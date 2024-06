El padre de Carvajal escolta a caballo el autobús del Real Madrid y Dani le entrega la Champions en Cibeles

Fue uno de los momentazos de la celebración del Real Madrid por su Decimoquinta Copa de Europa: el padre de Dani Carvajal escoltó el autobús del club blanco por las calles de la capital y el jugador blanco auto, autor del primer gol de la final, le entregó el trofeo en la celebración de Cibeles.

Después de pasar por la Catedral de la Almudena, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los futbolistas se quitaron el traje para ponerse la equipación blanca y festejar junto a su afición.

Entonces se subieron al clásico autobús descapotable para protagonizar la rúa de celebración por el centro de Madrid y, en torno al vehículo que llevaba a los campeones de Europa, varios caballos del Cuerpo Nacional de Policía escoltaban a los jugadores. Uno de ellos era el orgulloso padre de Dani Carvajal.

¿A por la séptima?

El defensa de Leganés, mejor jugador de la final de la Champions que ganó su equipo al Dortmund (0-2) y autor de uno de los tantos, se preguntó nada más terminar el encuentro que por qué no puede ganar su séptima Copa de Europa.

Carvajal igualó con seis títulos a Paco Gento y, junto a Luka Modric, Toni Kroos y Nacho Fernández, incluyó su nombre en la lista de jugadores con más Copas de Europa.

En declaraciones a Bein Sports, se mostró ambicioso: "No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", afirmó.

También narró cómo fue su gol de cabeza: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata", finalizó.

Baño de masas tras la Decimoquinta

El Real Madrid celebró este domingo la decimoquinta Liga de Campeones ganada el sábado en Wembley, tras vencer 0-2 al Borussia Dortmund, con la tradicional visita a las instituciones, y dos baños de masas en Cibeles y el Santiago Bernabéu que supusieron también la despedida de Toni Kroos.

Quedó en el aire si también fye el último día de Nacho Fernández como jugador del conjunto blanco. El capitán, que termina contrato el próximo 30 de junio, no quiso despejar la duda ni antes ni después de la Champions. En los próximos días se sabrá la decisión de un Nacho que está en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa.

Con las renovaciones de Luka Modric y Lucas Vázquez sobre la mesa, a falta de oficialidad, quien sí dijo adiós al Real Madrid fue Toni Kroos. El alemán colgará las botas tras la Eurocopa y este domingo fue su último día como jugador madridista en el Santiago Bernabéu.

Se va como él quiso, en lo más alto, ganando su sexta Copa de Europa y recibiendo el cariño de su afición, pidiéndole que se quedara, así como de Florentino, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Almudena, Comunidad y Ayuntamiento

Futbolistas, cuerpo técnico y directiva del Real Madrid salieron en dos autobuses del Santiago Bernabéu a las 17:55 horas de la tarde del domingo para celebrar la Decimoquinta. La primera parada, la Catedral de la Almudena, a la que no acudieron tres semanas antes en la celebración de la trigésima sexta Liga.

Allí fueron recibidos por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, quien destacó el espíritu de superación del Real Madrid: "En un mundo complicado, envuelto en guerra y divisiones, donde a menudo faltan buenas noticias, sois hoy una buena noticia. Jesús se alegra de que ganéis, eso es lo primero, pero también por el ejemplo que dais dentro y fuera del campo. Nos habéis demostrado el valor de ser fuertes en los momentos de dificultad, y cómo estando juntos se puede vencer la dificultad", dijo en su discurso.

"Lo que hace lo hace con un estilo característico. Es un gran estratega, una máquina imparable de oportunidades, negocios y prosperidad. De hacer soñar en grande a todo lo que le rodea"

Tras ofrecer el trofeo a la Virgen de la Almudena, la expedición puso rumbo a una Comunidad de Madrid en la que, además de las palabras de cariño de Florentino hacia Kroos, Ayuso le dedicó otras al propio mandatario merengue: "Enhorabuena presidente. Lo que hace lo hace con un estilo característico. Es un gran estratega, una máquina imparable de oportunidades, negocios y prosperidad. De hacer soñar en grande a todo lo que le rodea. De la Ciudad Deportiva al nuevo Bernabéu. Enhorabuena por traer a Madrid las mejores noticias, por llevar Madrid a todo el mundo".

Después de la Comunidad, llegó el turno del Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde Almeida, confeso seguidor del Atlético de Madrid, se libró de cumplir la promesa que hizo tres semanas antes de ponerse la camiseta del Real Madrid si estos ganaban la Decimoquinta.

Nacho fue el encargado de excusarle: "Alcalde, estamos aquí otra vez. Con otra Copa de Europa más. Nosotros no fallamos, lo que nosotros prometemos lo cumplimos hasta el final. Y lo digo por una cosa que te vamos a perdonar, porque en casa tiene a Teresa -su mujer- que es muy madridista. Y usted ya ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca y eso significa que está cambiando", bromeó el capitán.

Turno de los aficionados madridistas

Desde las 9:00 horas había gente en Cibeles esperando a ver de cerca a sus ídolos, que llegaron en un autobús descapotable a las 21:30 para seguir con la fiesta. "Vinícius Balón de Oro", el cántico que también se dio en la salida de los jugadores al balón del Ayuntamiento, y gritos de celebración acompañaron la fiesta de los futbolistas en la que Carlo Ancelotti instó a hablar al "tímido" Arda Güler y en la que Kroos legó su dorsal número 8 al uruguayo Fede Valverde.

Y allí fue donde Dani Carvajal pudo fotografiarse con la Champions junto a su padre, policía nacional, quien fue uno de los escoltas a caballo de la expedición madridista.

Media hora después, Nacho Fernández puso las banderas y bufandas del club a la Diosa Cibeles, por segunda vez en tres semanas tras estrenarse con la Liga, y sin desvelar todavía si será la última.

Culminada la visita a Cibeles, el autobús descapotable del conjunto blanco se dirigió al Santiago Bernabéu, en cuatro kilómetros en los que la afición madridista se agolpó para seguir el camino de los futbolistas y festejar junto a sus ídolos.

Fin de fiesta en el Santiago Bernabéu

Con una hora de retraso sobre el plan previsto, la expedición del Real Madrid llegó al Santiago Bernabéu para el fin de fiesta. Uno a uno desfilaron por la pasarela hasta el escenario principal en el centro del coliseo merengue

Con ovaciones principales a Toni Kroos, en su último día como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a un Luka Modric que confirmó su renovación una temporada más por el conjunto blanco y a un Nacho Fernández que siguió dejando en el aire la suya.

Un fin de fiesta en el Bernabéu, pasada la medianoche, con una celebración de más de una hora que culminó la jornada de festejos por la decimoquinta Copa de Europa conquistada en Wembley. Fue la celebración de un equipo de leyenda que ya piensa en la Decimosexta.

