Osasuna asalta Palamós y noquea a un Llagostera que mereció algo más

El Osasuna se impuso, por 0-2, en su estreno liguero en el campo de un Llagostera que fue superior en varios tramos del encuentro y que mereció más. Pucko, en una gran jugada colectiva, y Roberto Torres, de penalti, dieron los tres puntos a los navarros. El primer partido de la temporada en Palamós se inició con un alto ritmo por parte de ambos equipos y contragolpes rápidos que provocaron que pudieran verse jugadas de peligro ya en el primer tramo del choque.

Osasuna fue el primero en golpear, a la salida de un córner y, poco después, fue Querol quien cabeceó alto para el Llagostera. Al cuarto de hora, Chumbi, Querol y Benja trenzaron una buena jugada que acabó con un centro del mismo Querol, que Unai García consiguió rechazar. El Llagostera empezaba a mostrarse dominador del encuentro, controlando la posesión y acercándose a la portería navarra, pero fue el equipo visitante el que tuvo la más clara antes de la media hora: un falta lejana de Roberto Torres que fue envenenándose hasta pegar en la cruceta de la portería de René. El Osasuna dio un paso al frente en la recta final de la primera mitad y Buñuel estuvo apunto de adelantar a su equipo, al cabecear un centro por la derecha. Benja también podría haber avanzado a los locales, al resolver una jugada embarullada en el área navarra con un remate que se estrelló en la madera.

El comienzo de la segunda mitad no fue tan eléctrico como el de la primera, pero llegó lo que hasta el momento había faltado: el gol. A los siete minutos de la reanudación, Pucko hizo una pared con Nino, que lo dejó solo dentro del área y no perdonó ante René para hacer el primer gol de la temporada para el conjunto navarro. Cuando el Llagostera intentó reaccionar, llegaba la puntilla para el equipo catalán. A la hora de partido, el colegiado señalaba penalti por unas manos dentro del área de Chus Herrero y Roberto Torres se encargaría de transformar la pena máxima engañando por completo a René.

Los catalanes no parecían dispuestos a darse por vencidos y, en el 66, Emilio sacaba un córner que acaba pegando en el travesaño. Sin embargo, Osasuna no se echó para atrás y, a falta de quince minutos para el final, a punto estuvo de hacer el tercero en un tiro lejano de Merino que René acertó a rechazar. El Llagostera siguió intentando recortar distancias hasta el último minuto, pero colgando balones desde la banda y en alguna jugada a balón parado que no dieron sus frutos.