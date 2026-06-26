Noruega vs Francia: horario del último partido de la fase de grupos de la selección francesa en el Mundial 2026

Dos selecciones con perfiles muy distintos, pero con enormes argumentos futbolísticos, se medirán en el cierre del Grupo I en un partido que apunta a convertirse en uno de los más seguidos de esta primera ronda.

El encuentro tendrá además un foco evidente sobre dos de las grandes estrellas del fútbol actual: Erling Haaland y Kylian Mbappé. El delantero noruego disputará su primer Mundial tras liderar a una generación que devolvió a Noruega a la élite internacional, mientras que Mbappé buscará conducir nuevamente a Francia hacia otra candidatura al título.

Más allá del cartel mediático, el partido puede tener implicaciones directas en la clasificación final del grupo. En este tipo de torneos, la última jornada suele llegar cargada de tensión, cálculos y escenarios abiertos.

Cuándo se juega el Noruega vs Francia del Mundial 2026

El partido entre Noruega y Francia se disputará el viernes 26 de junio de 2026, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo I del Mundial.

El choque cerrará la participación de ambas selecciones en la fase de grupos y podría resultar decisivo para determinar el liderato o incluso el acceso a las eliminatorias.

La selección noruega regresa a una Copa del Mundo después de décadas de ausencia y lo hace impulsada por una generación que ha cambiado por completo la dimensión competitiva del país. El gran referente es Erling Haaland, convertido ya en una de las figuras más determinantes del fútbol europeo.

Noruega consiguió además una clasificación de enorme impacto al dejar fuera a Italia, una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial. Ese logro disparó la ilusión de un país que llevaba años esperando volver a competir al máximo nivel internacional.

Horario y estadio del Noruega vs Francia

El encuentro entre noruegos y franceses comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español).

El partido se disputará en el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos, uno de los estadios más reconocidos del deporte norteamericano.

El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 y cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores. Habitualmente es la casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

Boston, además, es una ciudad con una enorme tradición deportiva en Estados Unidos. Aunque el fútbol no tiene allí el peso histórico de otros deportes, el Mundial 2026 convertirá a la ciudad en uno de los grandes focos internacionales del torneo.

Haaland contra Mbappé: el gran duelo del grupo

El Noruega-Francia aparece marcado inevitablemente por el enfrentamiento entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos futbolistas llamados a dominar la próxima década del fútbol mundial.

Haaland afrontará en 2026 su primera participación mundialista. A pesar de ser uno de los delanteros más temidos del planeta, el atacante del Manchester City todavía no había logrado disputar una Copa del Mundo absoluta con Noruega.

El combinado noruego vive uno de los momentos más ilusionantes de su historia reciente. Junto a Haaland han emergido futbolistas de enorme nivel competitivo que han permitido al equipo recuperar protagonismo internacional.

Francia, en cambio, mantiene la continuidad de un proyecto que lleva años instalado entre las grandes potencias. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará alcanzar algo inédito: disputar una tercera final consecutiva de un Mundial, algo que ninguna selección ha conseguido hasta ahora.

El Noruega-Francia reúne muchos ingredientes de los grandes partidos: figuras internacionales, generaciones ambiciosas y un contexto clasificatorio que puede elevar todavía más la tensión competitiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.