Nolito: "No tenemos que tener miedo a ninguna selección"

Manuel Agudo 'Nolito', delantero del Celta de Vigo, dijo que "ni antes" eran "tan buenos" tras ganar dos partidos en la Eurocopa 2016, "ni ahora tan malos" por perder contra Croacia, y aseguró antes del duelo de octavos ante Italia que no tienen "miedo a ninguna selección".

Nolito celebró los seis días que separan los partidos de España entre el duelo ante Croacia y el de octavos frente a Italia. Piensa que por ganar a la República Checa y Turquía los elogios fueron exagerados, como la crítica cuando llegó la derrota.

"Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Perdimos pero no hay que mirar más atrás. España es España y aunque Italia tiene buen equipo y hay que respetarles, miedo no tenemos que tener a ninguna selección", opinó.

"Nos vienen bien estos días de descanso para preparar un partido muy difícil contra Italia. Dependemos de nosotros, el camino es difícil pero estamos en octavos y veremos el lunes que pasa", añadió.

Todo indica a que el seleccionador español mantendrá el sistema 4-3-3 ante la defensa de cinco italiana y que no realizará muchos cambios en el equipo titular. Si se pasa a cuatro en el centro del campo el perjudicado podría ser Nolito, que lo toma con humor.

"El 'míster' es el que manda. Somos 23, tengo que estar tranquilo y si ve que es lo mejor para el equipo y es oportuno que no juegue pues de puta madre. Yo estoy tranquilo", afirmó.

Centrado únicamente en la Eurocopa, Nolito mostró indiferencia preguntado por el Barcelona y no confirmó su fichaje por el Manchester City.

"Estoy tranquilo y feliz, disfrutando como un niño de la selección. Si el Barcelona firma un delantero enhorabuena, no tengo problemas", manifestó.

"No me afecta por ahora y como es una cosa que no entiendo mucho me da igual sinceramente", respondió preguntado por el 'Brexit', la salida británica de la Unión Europea (UE).