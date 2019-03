Nolito, sobre el supuesto interés del Barça: “Intento no pensar en ello”

"Intento estar tranquilo y ayudar al Celta lo máximo posible, desconectado de todo lo que se dice de mí. Intento ser como siempre, alegre y en lo demás estoy tranquilo. En ese aspecto intento ser siempre el mismo", aseguró Nolito en la rueda de prensa ofrecida en la concentración de la selección española.

Midiendo sus palabras al máximo, Nolito reconoció que vio una portada en la que sale hoy de nuevo vinculado al Barcelona, y se mostró convencido de que lo mejor le espera en el futuro si mantiene su actual nivel.

Echa balones fuera

"La portada no ha hecho falta que me llamase mi familia, la he visto al desayunar pero intento estar desconectado y concentrado con mi equipo", confesó.

"No sé si estoy en el mejor momento de mi carrera pero si que estoy muy feliz y me encuentro bien. Me están saliendo las cosas bien, no me puedo quejar, pero pienso que lo mejor está por llegar", añadió.