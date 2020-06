Neymar, presentado con el PSG: "No he venido aquí a buscar protagonismo, mi motivación no es el dinero"

Et pendant, @neymarjr avec le maillot du @PSG_inside sur la pelouse du Parc ! 🏟 Bienvenue en ton nouveau jardin 🙌 pic.twitter.com/tte5CuTRcK — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 de agosto de 2017

Neymar niega haberse ido del Barcelona para liderar un proyecto nuevo y no estar a la sombra de Messi: "No he venido a buscar protagonismo aquí, he venido a buscar nuevos desafíos, retos, títulos... Ahora es el momento correcto".

No se fue del Barça por dinero

"Nunca me he movido por dinero. Si piensan que me muevo por dinero no me conocen. No me importa si no estaría en otro sitio. Mi motivación es la felicidad mía y la de mi familia".

El jugador más caro del mundo

"No tengo más presión por el dinero que he costado. Peso 69 kilos y no tengo nada más sobre mis hombros".

El tuit del 'se queda' de Piqué

"¿Piqué? Fue de broma, nos juntamos para comer y él acabó poniendo la foto. Le dije que no la pusiese, aún no lo tenía decidido"

El silencio de Neymar

"Para mí era difícil hablar de algo que para mí era complicado hablar. Cuando he estado al 100% decidido he hablado y estoy muy feliz porque es lo que mi corazón me ha pedido".

Un mensaje a la afición del Barça

"En ningún momento, yo no he faltado el respeto al club o a los seguidores. El mensaje que dejo es de mucho cariño y respeto a todos los aficionados. No tengo de qué quejarme. Hice historia en el Barça, he podido ayudar al equipo de la mejor manera y hemos logrado muchos títulos. No puede quedar todo el mundo contento".

Su debut con el PSG

"Me gusta estar siempre en el campo, es lo que más me gusta en el mundo. Si puedo jugar el sábado, quiero hacerlo".