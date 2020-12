¿Se negó Casillas a jugar ante Croacia en la Eurocopa de 2016? Su respuesta dará que hablar

Iker Casillas, que volverá a formar parte de la estructura del Real Madrid, ha desvelado lo ocurrido antes del partido ante Croacia, en la Eurocopa de 2016.

España llegaba a ese partido, el tercero de la fase de grupos, por delante del equipo croata, pero la derrota ante el conjunto balcánico le condenó a un cruce en octavos de final ante Italia, donde España sería eliminada.

En ese partido ante Croacia David de Gea jugó de titular y Casillas ha explicado la razón en el documental 'Colgando las alas', emitido en Movistar.

"Me preguntaron y les dije que lo mejor que podían hacer era seguir con David (De Gea). No me veía capacitado para poder jugar ese tercer partido", explicó Casillas.

"Menos mal que dije que siguiese David que daba confianza y que tuviese esa continuidad porque si ganabas, ibas por un lado del grupo; si perdías, ibas por el otro. Menos mal que dije que no, porque si ese día llegamos a perder el partido, como perdimos por 2-1, habríamos ido por el lado contrario al que fuimos, que nos tocó Italia. Y estoy convencidísimo de que, como el día de la final de Lisboa o del Mundial de Brasil, la gente estaba esperando para decir que no estaba bien, que cómo apostaba Del Bosque por Casillas y que hemos perdido 2-1 ante Croacia", aseguró Casillas.

El exportero de Real Madrid y Oporto también reconoció que se sintió "mal y fastididado" por su suplencia en aquella Eurocopa.

"Algunos nos hemos ganado el derecho a que, por lo menos, sea él quien nos diga si vamos o no vamos a formar parte del equipo. Después de estar con Vicente ocho años, más otros cuatro en el Madrid y conocerme desde los 9, creo que un minuto te lo puede llegar a explicar, a pesar de que no estés de acuerdo con él. Me sentí mal, me sentí fastidiado, me sentí dolido, me sentí triste… Ya no quería más polémicas, me fui a Oporto para estar tranquilo. Así estaba mi corazón, que ya no aguantaba más", reconoció Casillas.

Respecto a su candidatura a la presidencia de la RFEF, Casillas explica que "llevaba muchos días y muchas semanas pensándolo. Muchos paseos que me he dado por Oporto en bicicleta, mucha reflexión. Un día vas a entrenar y al día siguiente te estás preparando para ser presidente de la Federación. Si veo que las cosas no salen como me gustaría, que es ser elegido presidente, pues no pasa nada. Un día estás aquí y, en cuestión de minutos, puedes estar en otro lado".

"Es 10 de junio, se anuncian las elecciones a la presidencia de la Federación. Estoy en Portugal y hasta el 1 de julio no abren fronteras con España. Cuando uno de los dos candidatos no se puede mover, tú mismo te das cuenta de que es una traba mayúscula. Por lo tanto, lo mejor es poner punto final al tema de la Federación en estos momentos y después ya veremos qué vamos a hacer", admite Casillas sobre su posterior renuncia a pelear la presidencia de la RFEF.