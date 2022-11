Suiza: Estadísticas, jugadores, entrenador y probabilidades de la selección en el Mundial de Qatar

La selección de Suiza es ya una habitual de los principales torneos a nivel de selecciones. Y el Mundial de Qatar 2022 no es una excepción. En Europa, los suizos se dieron el lujo de ganar un Grupo C en el que Italia partía como la gran favorita. Esta selección, que en su gran mayoría está compuesta por inmigrantes o por sus hijos, no será a priori una de las candidatas a campeona del mundo. Pero seguramente será un equipo al que nadie quiere enfrentarse en su camino. Además, el conjunto de Murat Yakin se encuentra en el número 15º del Ranking FIFA.

Lista de convocados de la selección de Suiza para el Mundial de Qatar 2022

Porteros: Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Dortmund), Yann Sommer (Mönchengladbach), Philipp Köhn (Salzburg).

Defensas: Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Mainz 05), Fabian Schär (Newcastle).

Centrocampistas: Fabian Frei (Basel), Ardon Jashari (Luzern), Zakaria (Chelsea), Fabian Rieder (Young Boys), Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Nottingham Forest), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz 05).

Delanteros: Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Salzburg), Rubén Vargas (Augsburgo), Breel Embolo (Mónaco), Haris Seferovic (Galatasaray).

Palmarés de la selección de Suiza

La selección de Suiza llega al Mundial Qatar 2022 con la esperanza de romper la barrera de los octavos de final, un logro que no consigue desde el campeonato que organizó en casa en 1954. Suiza ha participado 12 veces en el Mundial, con los cuartos de final de 1934, 1938 y 1954 como mejor resultado. Hasta cuatro veces ha caído en la fase de grupos, entre ellas Sudáfrica 2010, pese a ganar a España en la primera jornada.

Lo más reciente en un Mundial que se recuerda de Suiza ha terminado en octavos de final. En 2014 pasó de ronda dejando fuera a Ecuador y Honduras, aunque en el primer partido cayó ante Argentina. En 2018 tuvo un grupo casi idéntico al de ahora, con Brasil y Serbia como rivales, pero Costa Rica en lugar de Camerún. Los suizos consiguieron pasar a octavos, pero cayeron de nuevo ante Suecia por 0-1. En la pasada Eurocopa, Suiza llegó hasta los cuartos de final y cayeron ante España en la tanda de penaltis.

La estrella de la selección de Suiza

La selección de Suiza es liderada por Granit Xhaka, un capitán que está cuajando una gran temporada a nivel individual y colectivo con el Arsenal en Inglaterra. Llega en plena madurez al Mundial (30 años). En la portería se encuentra Yann Sommer (Borussia Monchengladbach) y en defensa hay nombres como Manuel Akanji (Manchester City), Fabian Schar (Newcastle) o Ricardo Rodríguez (Torino).

Junto a Xhaka, volverá a estar Xherdan Shaqiri. El mediocampista que actualmente juega en el Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos es una de las principales cartas ofensivas del equipo que dirige Murat Yakin, además de ser uno de los hombres que cuenta con más experiencia. Con la selección lleva un total de 100 partidos jugados en los que ha aportado 26 goles y 28 asistencias.

Por otro lado, en el aspecto ofensivo pelearán algunos jugadores como Denis Zakaria (Chelsea), Breel Embolo (Mónaco) y Haris Seferovic (Galatasaray).