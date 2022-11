Alineación de Brasil hoy contra Suiza en el partido del Grupo G del Mundial de Qatar 2022

Brasil encara hoy su segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Su rival será Suiza, selección que ya ganó en su debut a Camerún por 1-0 y que busca puntuar ante los de Tite para acercarse a los octavos de final.

La pentacampeona del mundo afrontará el encuentro sin uno de sus mejores jugadores, Neymar sufrió una fuerte esguince en su enfrentamiento ante Serbia y estará de baja lo que resta de fase de grupos. El jugador del PSG ya ha tenido varias lesiones a lo largo de su carrera y el viernes se confirmó que no se le verá más por el momento, sin poner fecha de regreso.

Su puesto en el once lo ocupará seguramente el madridista Rodrygo, que es uno de los jugadores que más le gusta al técnico pero que por una razón obvia de competencia no tiene el puesto ni mucho menos asegurado. Esto desplazaría a Lucas Paquetá al medio, para que acompañe a Casemiro y que el puesto de '10' lo ocupase el jugador del Real Madrid.

Pero Tite también baraja una opción defensiva, que pasa por mantener a Paquetá adelantado y meter un doble pivote con Fred o Bruno Guimaraes y Casemiro. Otra propuesta también muy viable tras la baja de Neymar. Todo apunta a que el resto de puestos se mantendrían intactos.

El objetivo de Brasil es claro: evitar más lesiones. No obstante, no se espera tanta agresividad por parte de los helvéticos. El triunfo ante Camerún provoca que los suizos no lleguen con tanta urgencia al choque y que, pase lo que pase, se puedan jugar el pase a octavos contra Serbia en la última jornada.

Ambas selecciones buscarán sumar los 3 puntos y conseguir así el pase a octavos y además hacerlo como primeros de grupo ya que los otros dos equipos, Serbia y Camerún, tienen 0 puntos.

Alineaciones de Brasil y Suiza

Brasil: Alisson, Bremer, Marquinhos, Silva, Sandro, Casemiro, Paqueta, Rodrygo, Vinicius, Rapinha y Richarlison.

Suiza: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Freuler, Sow, Xhaka, Shaqiri, Varfas y Embolo.

Dónde ver el Brasil vs Suiza en directo

El partido del Grupo G del Mundial de Qatar 2022 entre Brasil y Suiza se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora del partido de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.