Morata no entrena con el grupo y podría ser duda para el debut ante Costa Rica

Álvaro Morata no ha podido entrenar con sus compañeros en la sesión de este domingo, la antepenúltima antes de debutar en el Mundial de Qatar ante Costa Rica el próximo miércoles 23 de diciembre.

El delantero del Atlético de Madrid, máxima referencia ofensiva de la Selección, ha entrenado al margen porque sigue sin encontrarse cómodo y ya está empezando a inquietar a los preparadores físicos, que ven como en solo 3 días el equipo arranca su andadura en el Mundial y el delantero centro podía ser duda.

Es duda para el debut ante Costa Rica

No estuvo en el amistoso ante Jordania (1-3 para España) y desde la Selección se quiere actuar con la máxima cautela ya que no quieren forzar al jugador y que le pueda pasar lo que a Karim Benzema, que se perderá el Mundial tras entrenar este sábado con Francia sin estar al 100%.

Morata estuvo en el primer y en el segundo entrenamiento pero hoy ya se le ha podido ver falto de ritmo y sin estar al nivel físico de sus compañeros. De momento, como tal, no hay preocupación en España pero sí precaución.

En el caso de que no pueda estar disponible ante Costa Rica su sustituto podría ser Marco Asensio. Guillamón y Marcos Llorente tampoco han podido estar al 100% en los últimos entrenamientos pero se espera que lleguen preparados y listos para jugar, si Luis Enrique les alinea, en el debut ante los 'ticos'.

"La gente tiraba pullitas a nuestros niños de 4 años"

El ex del Madrid y de la Juventus es uno de los jugadores de confianza de Luis Enrique, y para el asturiano no es fácil alinearle ya que Morata siempre ha generado mucho debate en la opinión pública sobre si debe o no ser el delantero referencia de España.

El diario 'Marca' ha hablado con la mujer del rojiblanco, Alice Campello, que ha explicado lo duro que es despedir a su marido para que se vaya a Qatar: "Nunca te acostumbras. El otro día cuando se fue al Mundial... Los niños llorando, él también. Imagínate si se me hace duro que estoy embarazada de ocho meses y me voy a Qatar. Necesito verle y apoyarle aunque sea un ratito. Siempre es duro cuando se va".

"A veces es complicado porque fallan algo y sales a la calle o vas al supermercado y tienes miles de personas recordándotelo o tirándote pullitas. A nosotros nos ha pasado ir al supermercado con los niños y que tiren pullitas hasta a los niños que tienen 4 años", cuenta Alice Campello sobre lo ocurrido después de la Eurocopa 2020 donde Morata falló un penalti en la tanda que significó la eliminación de España ante Italia en semifinales (el madrileño marcó antes el gol del empate).