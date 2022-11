Ferran Torres habla sobre el hecho de ser familia de Luis Enrique: "Lo llevamos de forma natural"

El atacante del Barcelona y de la Selección Española, Ferran Torres, está en boca de muchos últimamente al mantener una relación sentimental con Sira Martínez, hija de Luis Enrique. El ex del Valencia no pasa por su mejor momento deportivo pero cuenta para Xavi y para el técnico español.

"Luis Enrique y yo diferenciamos lo personal de lo profesional"

Hoy le ha tocado hablar en rueda de prensa y una de las preguntas que le ha tocado responder es la manera en la que afronta el hecho de ser, ahora mismo, familia de Luis Enrique, su entrenador: "Luis Enrique y yo lo estamos sabiendo llevar, de forma natural, diferenciamos lo profesional de lo personal".

En el Barça no es titular pero suele salir de refuerzo y también parte de inicio en algunos partidos, aun así, no está teniendo el protagonismo que querría: "He jugado menos con el Barça. El Mundial puede marcar un antes y un después para mi", ha explicado.

"Yo soy extremo, no tengo que meter goles"

Torres también ha querido 'quitarse' un peso de encima de cara a este Mundial asegurando que su tarea no es meter goles: "Yo soy extremo, yo no tengo que meter goles. También tengo que ayudar en la faceta defensiva".

¿Es España una de las favoritas para este Mundial? "En un Mundial hay muchas favoritas. Depende de muchos factores. Nos estamos adaptando a un clima diferente. Daremos guerra. Somos la selección española. Somos un equipo muy compacto y nuestra fortaleza es el grupo", dejó claro el extremo español.

"Nos lo pasamos bien viendo los streams del míster"

Ferran también respondió e hizo alusión a los directos o streams que hace su entrenador en España: "Nos reunimos todos para ver los directos de Luis Enrique y nos lo pasamos muy bien viéndole", concluyó.

El extremo culé ha marcado 5 goles en 18 partidos esta temporada entre Liga y Champions, el ex del City espera que este Mundial sea ·un antes y un después".