El inquietante testimonio de Omar Montes tras regresar de Qatar: "Me llevaron a un almacén y me dijeron..."

Omar Montes ya está en España después de su reivindicativa actuación en el Mundial de Qatar 2022. Y es que el cantante español lanzó un mensaje en favor de las "mujeres" y el "amor libre" al final de su concierto en la Fan Zone de la FIFA, en Doha.

Ese reivindicativo mensaje lanzado por Omar Montes desde el escenario le costó un mal trago y una angustiosas horas en Doha, antes de su regreso a España. El propio Omar Montes lo ha contado a su llegada a Madrid.

"Termino de cantar y nos llaman y nos dicen: 'Aquí no vengáis al hotel que han viendo unos muchachos raros preguntando por vosotros y he tenido que decirle la habitación en la que estabais. Te quiero informar de eso porque sois buenas personas y me habéis caído muy bien. Hacer tiempo, no vengáis al hotel todavía'", desvela Omar Montes.

"En el almacén dos o tres horas a oscuras con una ansiedad que te cagas..."

El cantante explica que se fueron a hace unas compras para hacer tiempo, hasta que recibieron una segunda llamada.

"Nos fuimos a comprar algo y a las pocas horas vuelve a llamar y nos dice: 'Escúchame, podéis venir ya, no hay ningún problema'. Me llevaron a un almacén dos o tres horas y me dice: 'Hasta que no venga el transfer no salgas de aquí porque no te puedo asegurar tu bienestar'", desvela Omar Montes.

El popular cantante continúa explicando lo ocurrido y reconoce que estuvo a oscuras en ese almacén entre dos o tres horas.

"En el almacén dos o tres horas a oscuras con una ansiedad que te cagas... Lo primero que hizo al meterme en el almacén es enseñarme un tuit advirtiéndome de que 'a una persona por la mitad que a ti lo han cogido entre 4 ó 5... No se te ocurra salir del almacén ni hacer el tonto que esto no es una broma'", concluye Omar Montes.