'Caso Cristiano': el luso amenazó con irse del Mundial tras conocer su suplencia ante Suiza

Cristiano Ronaldo está siendo uno de los nombres propios de este Mundial de Qatar. El jugador de 37 años ha copado las portadas y los focos en las últimas horas tras jugar apenas 15 minutos en el decisivo partido de octavos de final ante Suiza al quedarse en el banquillo por decisión de Fernando Santos.

La encuesta de A'Bola influyó a Fernando Santos

El rendimiento del luso ante Uruguay y Corea del Sur no gustó, es más, desesperó a muchos portugueses que terminaron mostrando su descontento con la estrella de su país. En una encuesta de A'Bola, periódico de Portugal, el 70% decidió no alinearle ante Suiza como titular, horas más tarde, Fernando Santos se la jugó, y a la vez inició un terremoto nacional e internacional al dejarle en el banquillo ante los helvéticos en el partido de octavos de final.

La jugada, futbolísticamente hablando, le salió más que bien a Fernando Santos, Portugal arrasó a Suiza 6-1 y el jugador que eligió para sustituir a CR7, Gonçalo Ramos, se lució con un hatrick. A Cristiano se le pudo ver cantando el himno con pasión y celebrando los goles de su equipo desde el banquillo, no obstante, no pareció tomarse muy bien la decisión de Santos que le obligó a no jugar de inicio.

CR7 amenazó con irse del Mundial tras conocer su suplencia

Según informa el periódico 'Récord', Cristiano Ronaldo montó en cólera al enterarse de que no saldría como titular ante la selección helvética y mantuvo una acalorada discusión con su entrenador, es más, su enfado llegó a tal punto que según el medio, amenazó con irse del Mundial de Qatar.

Al parecer, la relación entre Fernando Santos y Cristiano Ronaldo ha ido empeorando en las últimas semanas, aun así, el técnico luso quiso hacer piña y dejar la polémica a un lado cuando se refirió a su estrella tras la goleada ante Suiza: "Cristiano sigue siendo importante para nosotros. Hoy ha demostrado ser un gran capitán", comentó. Además, para echar más leña al fuego, Cristiano no se entrenó con los suplentes el día después y se quedó en el gimnasio con los titulares.

¿Será suplente ante Marruecos?

La relación entre Fernando Santos y Ronaldo ha ido empeorando en las últimas semanas y viendo el resultado, futbolísticamente hablando, el experimento del técnico luso salió bien y todo apunta a que no cambiará su decisión para el partido de cuartos de final ante Marruecos aunque eso no cambiaría la situación sino que avivaría la polémica para los próximos días.