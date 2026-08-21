Muere a los 31 años Ion Gómez, nutricionista de la Real Sociedad

La Real Sociedad está de luto por el fallecimiento de Ion Gómez, nutricionista del filial txuri-urdin, que ha muerto este jueves a los 31 años después de luchar durante los últimos contra una enfermedad.

El donostiarra llevaba seis años vinculado a la entidad. Se incorporó en 2020 al organigrama de nutricionistas del fútbol base de la Real Sociedad, trabajando diariamente junto a los jóvenes de la cantera, y la pasada temporada dio el salto al Sanse, el filial del conjunto donostiarra.

Conmoción txuri-urdin

La noticia ha provocado una profunda conmoción dentro de una familia txuri-urdin que durante los últimos meses había mostrado públicamente su apoyo a Gómez.

Uno de los gestos más emotivos lo protagonizó Take Kubo. El futbolista japonés le dedicó el gol que marcó el pasado mes de diciembre frente al Levante mostrando una camiseta con el mensaje 'Eutsi Iongo', como muestra de ánimo durante su enfermedad.

Los futbolistas del Sanse también saltaron al terreno de juego en uno de sus encuentros con el lema 'Zurekin gaude' en su ropa para trasladar públicamente su apoyo al nutricionista.

El comunicado completo de la Real Sociedad

Tras conocerse su fallecimiento, la Real Sociedad publicó un comunicado para despedir a su compañero y trasladar sus condolencias a familiares y seres queridos.

"La Real Sociedad lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ion Gómez.

Sus compañeros sentimos un enorme dolor por su muerte y queremos enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos.

Ion se incorporó al club en 2020 dentro del organigrama de nutricionistas del fútbol base. Trabajando en el día a día con nuestros canteranos, cumplía sus labores con nuestro filial la pasada temporada.

El primer equipo y todos los equipos de la Real lucirán brazaletes negros en sus respectivos partidos".

De esta manera, todos los conjuntos de la entidad donostiarra rendirán homenaje a Gómez durante sus próximos compromisos llevando brazaletes negros en señal de duelo.

El fútbol vasco muestra sus condolencias

Las muestras de cariño no se han limitado a la Real Sociedad. Otros clubes han trasladado sus condolencias después de conocerse el fallecimiento.

El Athletic Club publicó un mensaje dirigido a sus familiares, allegados y a toda la familia de la Real Sociedad: "A nuestros queridos sentikors, a la familia y allegados de Ion Gómez, y también a la familia txuri-urdin. En el corazón".

Alavés y Osasuna también se han sumado a los mensajes de pésame y apoyo a los seres queridos de Ion Gómez en un día especialmente doloroso para la Real Sociedad.