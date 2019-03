Mourinho sí se saludó con Iker Casillas tras el partido

LA IMAGEN DEL SALUDO SE HACE ESPERAR

José Mourinho volvió a Do Dragao, el estadio desde el que conquistó Europa, y volvía para reencontrarse con Iker Casillas. El acercamiento se produjo finalmente. "He coincidido con Mou, le he tendido la mano y hemos hablado: 'See you in London. All the best", detalló el portero.