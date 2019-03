Mourinho: "No estoy contento ni con Fàbregas ni con Azpilicueta"

El entrenador del Chelsea, el portugués José Mourinho, ha señalado a siete futbolistas de la primera plantilla, entre los que se encuentran los españoles Cesc Fàbregas y Cesar Azpilicueta, y el belga Eden Hazard, con los que no está contento en este pobre comienzo de temporada.

"No estoy contento con Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, César Azpilicueta, Eden Hazard, Cesc Fàbregas y Nemanja Matic. No estoy contento con ninguno de ellos; tampoco conmigo mismo", dijo Mourinho. En este irregular comienzo de campaña, el Chelsea, decimosexto en la Premier League, ha sumado dos derrotas y un empate, y no conoce todavía la victoria.

El vigente campeón de liga cayó ante el Arsenal en la Community Shield (1-0), empató el primer partido de Premier en casa ante el Swansea (2-2) y sufrió una dolorosa derrota en su visita al Manchester City (3-0) la pasada jornada, en el que ha sido su peor inicio de temporada en 17 años.

"Tampoco estoy contento conmigo mismo ya que solía obtener mejores resultados de los que estoy logrando ahora", declaró Mourinho. El Chelsea, que anunció el jueves el fichaje del internacional español Pedro Rodríguez, procedente del Barcelona, visita este domingo el estadio de The Hawthorns para medirse con el West Brom en la tercera fecha de la Premier League.