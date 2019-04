Morientes: "No me importaría ver a Griezmann con la camiseta del Real Madrid"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, aseguró que no le importaría ver a Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, "con la camiseta" del equipo blanco.

Morientes analizó en una entrevista con Sportium el encuentro que disputarán Real Madrid y Atlético el próximo sábado y habló sobre algunos de los jugadores de ambos equipos.

Entre ellos, Griezmann, a quien alabó. "Entre Benzema y Griezmann, me quedo con Benze. Pero si pudiese jugar Griezmann en el Real Madrid, no iba a decir que no. No me importaría verlo con la camiseta del Real Marid, es un jugador con una proyección extraordinaria", dijo.

"Griezmann es uno de los jugadores con más proyección mundial. Es un jugador diferente, capaz de desequilibrar y de hacer gol. Cuando desaparezcan del mercado Messi y Cristiano, uno de los jugadores referencia va a ser Griezmann", agregó.

Además, cuestionado por su preferencia entre Koke Resurrección y Luka Modric, indicó que tiene predilección por el segundo, aunque destacó las cualidades del jugador del Atlético de Madrid.

"Koke es uno de los que más me gusta del Atleti"

"Koke es uno de los jugadores que más me gusta del Atlético. Es un jugador polivalente que están utilizando en banda y en el centro del campo. Y aparte, es español, o sea que me gusta", explicó.

Asimismo, señaló que tanto Real Madrid como Atlético llegan al derbi en un buen estado de forma. Del cuadro madridista destacó su poder en el Santiago Bernabéu, "donde no ha perdido todavía" y de los rojiblancos "su gran estado de forma después de recuperar la tercera posición".

"El Bernabéu este año está siendo clave en todos los partidos y probablemente sea decisivo. Este tipo de partidos son especiales. El Atlético de Madrid se motiva mucho más siendo el derbi en el Bernabéu y puede ser el primer equipo en ganar allí. Puede ser un partido especial para los dos", manifestó.

Elogios a Zidane... y a Isco

También habló sobre los entrenadores del Real Madrid y del Atlético: "El equipo de Zidane es muy fiable. Está sacando todos los partidos. Es verdad que alguno con dificultad, sobre todo en el juego. Pero lo importante son los tres puntos. El equipo del Cholo es camaleónico, es capaz de jugar de muchas maneras".

"Zidane le ha dado tranquilidad. Siempre que llega un entrenador, intentar gestionar un vestuario con tantas estrellas es complicado. Desde la naturalidad y el sentido común ha hecho un vestuario suyo y humano".

Por último, tuvo palabras para Isco Alarcón: "Me gusta mucho, es diferente. Es de esos que deciden y que son capaces de hacer algo diferente de tres cuartos para delante, que es donde suceden las cosas. Me gustaría que llegaran a un acuerdo para que se quedara muchos años".