Seri explotó tras saber que el acuerdo con el Barcelona se había roto: "Las paredes temblaron, no me miraban a los ojos"

El centrocampista organizador del Niza Jeam Michael Seri ha desvelado que su pase al FC Barcelona se rompió hace unos días cuando los gestores de su actual club pidieron más dinero del que se había estipulado.

En una entrevista el jugador expone lo siguiente: "Estaba claro que algo había pasado: me prometieron una cosa y luego resulta que no cumplieron su promesa, pidiendo por mí (dirigentes del Niza) más dinero del estipulado".

"Estuve reunido durante más de una hora con los dirigentes del FC Barcelona y no me dijeron nada sobre la marcha atrás de mi fichaje. Me fui a casa contento y al día siguiente me enteré de la noticia. Me quedé de piedra al ver que la operación se había roto. Me fui a las oficinas del Niza a ver a los dirigentes para saber qué había ocurrido. ¡Entonces, exploté! Aseguro que las paredes temblaron. Los dirigentes ni siquiera me miraban a los ojos", ha relatado.

"Todavía hay opciones"

A pesar de la frustración que ha reconocido y que, asegura, le ha afectado para jugar a fútbol (no jugó el fin de semana), Seri aún alberga alguna esperanza de que se reconduzca la operación: "Quiero ser optimista y pensar que todavía hay opciones. Que los dos clubes vuelvan a hablar tranquilamente y lleguen a un acuerdo. No estamos hablando de un club cualquiera donde vas a fichar por dinero".

"Me quieren fichar grandes clubes europeos, como Juventus, PSG, Arsenal, Borussia Dortmund, Roma... He hablado muchas veces con Monchi y este traspaso no se produjo por cuestiones económicas. ¡Monchi llegó a cansarse de los dirigentes del Niza! El Roma era una buena opción, pero nada que ver con el Barça", ha añadido.

De la negociación de su representante hace unos fines de semana, el jugador ha recordado: "Mi agente habría regresado de Barcelona con una oferta de cinco años. El Barça representa todos mis recuerdos de infancia y mis sueños de jugador. Este juego, esta inteligencia, este estilo fantástico. El Barça de Messi, Iniesta y Xavi".