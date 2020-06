Mbappé pone rumbo a París: el Mónaco habría aceptado ya la oferta del PSG

El culebrón Kylian Mbappé está viviendo ya sus últimos capítulos. El jugador, que de los tres partidos que lleva el Mónaco en la Ligue 1 tan solo ha disputado parte del primero, se pondrá la elástica del PSG después de que monegascos y parisinos hayan llegado por fin a un acuerdo para su traspaso, según informa Le Parisien.

Los de la capital francesa pagarán un montante de 150 millones de euros al club del Principado, además de darles a un futbolista que aún está por decidir y que tiene que aceptar jugar en el Mónaco. Di María, Pastore, Guedes, Ben Arfa, Aurier, Draxler, Lucas y Krychowiak son los principales candidatos a formar parte de este trato.

Además, el PSG deberá aligerar también su plantilla para que el gasto en fichajes no se les dispare y no tener problemas con el fair play financiero. Los 150 millones por Mbappé se sumarán a los 222 ya pagados por Neymar, además de los no pequeños salarios que cobran los futbolistas parisinos.

Esto conllevará traspasos y cesiones, con lo que Di María, si no entra en el acuerdo con el Mónaco, podría vestir la camiseta del Barcelona, al igual que Gonzalo Guedes, pero en su caso será la del Valencia.