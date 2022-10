Mbappé contraprograma a Haaland: ¿objetivo Real Madrid?

Hoy se ha desvelado que Haaland tiene una cláusula de salida del Manchester City en 2024. Y, según publica The Athletic, la famosa cláusula del noruego para poder salir del equipo inglés tiene un condicionante absolutamente clave: sólo es aplicable a clubes extranjeros y es de 200 millones de euros. Pocas horas después, Mbappé ha filtrado que quiere marcharse del PSG, y cuanto antes mejor. El francés estaría harto tras las promesas incumplidas y habría comunicado su deseo de salir en enero; si no es posible, saldría seguro en junio del club parisino.

El curso de los acontecimientos no parece casual y el club de siempre vuelve a aparecer en el horizonte, pero el contexto ha cambiado radicalmente. Mbappé pudo haber fichado por el Real Madrid este verano para cumplir su sueño recalando en el vigente campeón de la Champions. El público del Santiago Bernabéu anhelaba a su nuevo 'jugador-proyecto' tras la marcha de Cristiano, Benzema iba a ser su cicerone en el vestuario y Florentino Pérez había ahorrado durante varias temporadas para acometer el faraónico fichaje.

El francés, sin embargo, optó por traicionar a los blancos, y lo hizo con premeditación y alevosía: usó al Madrid para que el PSG incrementase su oferta, exigiendo a la entidad de Chamartín el total de sus derechos de imagen. Tras su renovación con el club dirigido por Al-Khelaifi, reía mientras los ultras galos gritaban "¡puta Madrid!" en las gradas; luego, sobre el césped, hizo un triplete al Metz. Su rechazo en el último momento, justo antes de la final de París ante el Liverpool, privó además al club madrileño de la contratación de Haaland.

¿Mbappé por Vini en la izquierda?

El noruego parecía una incógnita en el Dortmund, pero su llegada al City ha despejado todas las dudas: será el '9' de la próxima década. Haaland y Mbappé son el futuro, pero por edad y necesidades el Madrid quizá prefiera ahora al nórdico: Kylian ansía jugar en banda izquierda, razón por la que ha dinamitado su relación con el PSG y un puesto en el que se ha consolidado definitivamente Vinícius. El brasileño tiene por delante más años de fútbol que Benzema, a quien el ariete del City podría sustituir dentro de dos temporadas.

El Real Madrid había focalizado todos sus esfuerzos económicos y deportivos en el fichaje de Mbappé. Era la imagen de Florentino para el Nuevo Bernabéu, pero Kylian se burló del club blanco. Ahora, en un giro copernicano, apenas tres meses después de su renovación el francés quiere dejar el PSG por las promesas incumplidas... aunque para promesa incumplida, la suya en junio. ¿Perdonará el Madrid una traición así? Tal vez el objetivo de Kylian fuera venir a España en 2025, pero no contaba con la cláusula de Haaland.

Por otro lado, si algo no tiene memoria es el fútbol, un deporte en el que hay trenes que pasan una, dos y hasta tres veces. Nunca digas nunca jamás: "Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido", dijo Mbappé al New York Times sobre el Real Madrid. Quizá el francés ha entendido, a buenas horas mangas verdes, todo lo que este club le ha ayudado sin ni siquiera haber necesitado jugar en él.