Mbappé, descontento con el PSG por su posición en el campo

Kylian Mbappé no pasa por su mejor momento. El francés aclamado por la grada cuando tras su renovación con el París Saint-Germain, no ve que se concreten los efectos una decisión que evitó su marcha al Real Madrid. Sus números están lejos de las de la pasada temporada en un equipo en el que destacan Neymar y Messi. Con sus pequeños gestos, Kylian deja entrever que su rendimiento se debe a la decisión del técnico Christophe Galtier de colocarle en la punta del ataque.

Este fin de semana, tras el empate de su equipo en Reims, publicó un mensaje en Instagram: 'Empate, cita el martes". Sin embargo, acompañó el mensaje con el hashtag 'pivot-gang'. De esa forma, el jugador volvía así a aludir al poco apego que siente por la posición de '9' en la que juega en su equipo; un puesto que le aleja de los laterales, donde Mbappé puede aprovechar su verticalidad y velocidad.

Unas semanas atrás vino a decir lo mismo en la concentración de la selección francesa, donde aseguró que Didier Deschamps le daba más libertad: "Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente", dijo el pasado 22 de septiembre.

Una promesa incumplida

El propio Luis Campos, responsable de los fichajes en el PSG, reconoció que no habían cumplido los objetivos de fichajes este verano: "Prometimos (a Mbappé) la construcción de un gran equipo con un '9' de referencia que no hemos traído", dijo el mes pasado Campos a la radio RMC. Según el diario 'L'Équipe', el club habría elegido al polaco Robert Lewandowski, pero el ex del Bayern de Múnich prefirió recalar en el Barcelona.

El entrenador, Christophe Galtier, también lo reconoció en la rueda de prensa previa al partido de este martes contra el Benfica en Champions: "No sé lo que le prometieron antes, pero cuando yo llegué se habló de traer un cuarto atacante, con un perfil que se pueda combinar con los que hay y que permitiera a Kylian estar el máximo posible en su zona predilecta. Pero no llegó", dijo el técnico.