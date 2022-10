La visceral dieta de Erling Haaland para alargar su carrera deportiva

Erling Haaland ha desatado la 'Haalandmanía' con su llegada al Etihad Stadium. Sus números de récord asustan y han convertido al noruego en el futbolista del momento. Ahora, el delantero ha confesado en el documental 'The Big Decision' algunos sorprendentes aspectos cotidianos de su vida.

En el documental, su padre, el exjugador del Manchester City Alfie Haaland, revela que su hijo ha decidido seguir una estricta dieta con el objetivo de alargar al máximo su carrera deportiva. Y es que el futbolista se declara un amante de vísceras como el corazón o los filetes de hígado de vaca, alimentos que le permiten alcanzar las 6.000 calorías diarias.

"Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio", explica el noruego.

Eso sí, dentro de esta dieta también tiene cabida algunos caprichos como la lasaña que prepara su padre, la que come antes de todos los partidos que juega como local con el Manchester City en la Premier League.

'Baños de sol' y agua filtrada

Haaland también habla en el documental sobre la importancia de mantener una rutina diaria. El noruego explica que tiene un sistema de filtración del agua y destaca la importancia de la luz solar. Detalla que trata de tomar el sol tan pronto como se despierta por la mañana. .

El noruego tampoco falta a los baños de hielo. También utiliza gafas con cristales que evitan la luz azul de las pantallas para mejorar su descanso. Además, cada mañana al despertar realiza un 'baño de sol' para sus ojos, una técnica que consiste en 'mirar al sol con los ojos cerrados' y que según el futbolista "es bueno para el ritmo circadiano".

"Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos; es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo", apunta el noruego.