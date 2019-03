Marc Crosas pide disculpas tras matar a una cría de tiburón en Las Teresitas

El mediocentro catalán del Tenerife, Marc Crosas, se ha disculpado por el "desafortunado incidente" ocurrido en la playa de Las Teresitas, donde el futbolista mató a una cría de angelote, una especie de tiburón que se encuentra en peligro de extinción.

El jugador de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que se ha disculpado "por el error cometido" y ha asegurado que aceptará "las consecuencias" y compensará lo ocurrido con todo lo que esté en su alcance. Por su parte, el capitán del Tenerife, Suso Santana, ha defendido a Marc Crosas con un mensaje que ha publicado en la red social Twittter: "Me parece injusto el trato a mi compañero. No todos debemos saber de especies marinas, y mucho menos si están protegidas o no".

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció la apertura de un expediente sancionador, tras comprobar que los jugadores del equipo canario mataron a una cría de una especie de tiburón protegida, durante un entrenamiento en la playa de Las Teresitas.

La teniente de alcalde de la ciudad, Zaida González, anunció esta medida a través de su cuenta de Twitter, tras leer en la edición digital del periódico 'La Opinión' que los jugadores del Tenerife había arponeado a un angelote en la playa de Las Teresitas, uno de los pocos lugares donde las hembras de esta especie -que tiene sus últimos refugios en Canarias- acuden a desovar.

Tanto González como el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, han anunciado que se investigarán los hechos para imponer sanciones, si procede. La asociación de Amigos de los Tiburones y Rayas de Canarias (Atiracan) ha comunicado que ya ha denunciado lo ocurrido ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.