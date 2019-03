El Manchester United niega haberse reunido con Guardiola en París

El Manchester United ha negado haberse reunido con el español Pep Guardiola en París para tratar la posibilidad de que éste pudiera convertirse en el nuevo técnico del conjunto inglés la próxima temporada. La revista francesa 'France Football' publicó que directivos del United se habían encontrado la semana pasada en la capital francesa con el entrenador catalán.

Sin embargo, fuentes del club del norte de Inglaterra, según informa la cadena británica 'Sky Sports', han insistido en que tal reunión "no tuvo lugar". Guardiola, de 45 años, anunció en diciembre su intención de abandonar el Bayern Múnich cuando venza su contrato el próximo verano y de recalar en la Premier League. El Manchester City es el favorito para hacerse con los servicios del entrenador español, pero se rumorea que Chelsea, Arsenal y United también están interesados en su fichaje.

El antiguo técnico del Barcelona, que empieza ante el Hamburgo su último semestre en el banquillo del Allianz Arena, aseguró el pasado 12 de enero que la Premier League era una competición "especial". "Nunca he entrenado en Inglaterra, solo he estado allí en partidos de Champions con el Barcelona y el Bayern. Sé que es una competición especial, pero no sé cómo se trabaja allí. Tengo que esperar y ver", dijo Guardiola en Doha, en la concentración del Bayern Múnich.