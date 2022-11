El United "toma nota" tras la raja de Cristiano Ronaldo y se especula con una multa millonaria

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United es ya insostenible. Y es que el delantero portugués cargó con extrema dureza contra Ten Hag en una entrevista al periodista Piers Morgan en 'The Sun'. En dicha entrevista, CR7 explicó que no respeta al entrenador del Manchester United "porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

El futbolista luso acusó al club inglés de tratar de forzar su salida. "El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", llegó a afirmar Cristiano.

Pues esas duras acusaciones ya tienen respuesta por parte del Manchester United en forma de comunicado. El club inglés explica que está "considerando" su respuesta y que la dará a conocer "después de que se hayan esclarecido todos los hechos".

"Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos", reza el comunicado del Manchester United.

Pese a que de momento esa es la única respuesta oficial por parte del United, desde MetroUK, informan que el portugués va a recibir una multa de un millón de libras.

Lejos de bajar la intensidad del enfrentamiento, las hermanas de Cristiano Ronaldo, Elma y Katia Aveiro, cerraron filas con el astro portugués tras su polémica entrevista porque, defienden, "las verdades son para decirlas".

En su perfil de la red social Instagram, Elma Aveiro, hermana mayor de la estrella lusa, compartió varios momentos de la entrevista y aseguró que "las verdades son para decirlas".

Además, afirmó que "la gente sólo nos quiere cuando es conveniente. Ese es el mundo en el que se vive, por desgracia".

"Otra entrevista desde el corazón. Siempre estaré orgulloso de ti, mi querido hermano", dijo Elma.

Katia, otra de las hermanas mayores del futbolista portugués, compartió en la misma red social una crítica velada a quienes cargan contra su hermano: "Me impresiona ver cómo el ser auténtico molesta a la gente, incluso me hace gracia".

"El valor es para quien lo merece, el carácter es para quien lo tiene, cambia siempre por ti y nunca para complacer a otro", compartió.

¿Posible salida hacia Portugal tras el Mundial?

Lo que parece seguro es que la salida de Cristiano Ronaldo del United es cuestión de tiempo. Uno de los destinos podría ser el Sporting de Portugal y el entrenador del equipo luso no cierra la puerta al delantero.

Rubén Amorinaseguró que "todos" en el club "le quieren", aunque aclaró que es Cristiano "quien decidirá su futuro".

"Me han hecho esa pregunta mil veces. Ronaldo es jugador del Manchester United. Todo el mundo en el Sporting le queremos. Él es quien decidirá su futuro"