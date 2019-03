El Atlético tira de eficacia y gana al Málaga para asaltar la tercera plaza

Ya están ahí. Después de una irregular primera vuelta, el Atlético ya es tercero. Aún queda por jugar el Sevilla, pero la opción de ir a Champions de forma directa, que parecía tan compleja viendo las rachas de los rojiblancos y de los hispalenses, es una realidad. Los pupilos de Simeone han sumado ante el Málaga tres nuevos puntos para ser, de nuevo, los primeros del resto. Para ser el 'líder de la otra Liga' tras las bestias Real Madrid y Barcelona.

Y lo ha logrado como lo logran a veces los dos grandes grandísimos de nuestro fútbol. Tirando de efectividad. De eficacia. De ser resolutivo arriba y ser serio atrás. Porque no fue un partido brillante. Ni tan siquiera fue un partido de, como se suele decir, 'jogo bonito'. Fue lo que tenía que ser, lo que quiso el Atlético. Lo que necesitaba para sacar los tres puntos de La Rosaleda ante un Málaga que, con Míchel, tampoco carbura.

Apenas hubo ocasiones en todo el partido. Cinco o seis entre los dos equipos quizá, pero las que tuvo el Atlético las enchufó. Sabían qué tenían que hacer. El Málaga, dueño del balón, estaba escaso de ideas arriba y lleno de nerviosismo ante una auténtica roca. El Atleti, esperando, buscaba una contra para comenzar a desnivelar un duelo de suma importancia viendo cómo está el mes de abril entre la Real Sociedad, el Leicester... y el derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En la única opción real que los del Cholo tuvieron llegó el 0-1. Mientras el Málaga se golpeaba una y otra vez con un muro, los rojiblancos movieron la bola lo suficiente para tener una ocasión que aprovechó Torres para intentar un regate a dos jugadores malaguistas que acabó en un rechazó en los pies de Koke. El 6 definió ante Kameni para poner más nerviosa aún a una La Rosaleda que lleva ya tiempo sin tener una alegría.

Aún quedaba primera parte, pero no hubo nada más. De hecho, fue lo único que hubo en los primeros 45 minutos. En los segundos la cosa no fue muy diferente. El Málaga tampoco dio un paso hacia adelante, y el Atlético no lo necesitaba. Los rojiblancos, fieles a sí mismos, tuvieron una en botas de Griezamnn pero su disparo se fue fuera por muy poco. La siguiente iría dentro. Sería Filipe el qu batiría a Kameni en la tercera y penúltima ocasión de gol del Atleti ante el Málaga. Cero a dos, y todo arreglado.

El Málaga eso sí dio por fin un paso hacia adelante, y Sandro empezó a crear relativo peligro a la defensa planteada por el Cholo y a un Atlético en el que el morbo lo ponía si Cerci saltaba al césped o si seguía sin jugar un partido de Liga con los rojiblancos. El italiano va a tener que seguir esperando, pero lo que no espera ya es la tercera plaza para un Atleti que ha vuelto. Justo en el momento oportuno.