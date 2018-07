Luis Suárez: "Ni yo iré a buscar el hombro a Ramos ni nadie irá a buscar la pierna de Messi"

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez ha reconocido este miércoles que los integrantes de la plantilla blaugrana no saben a día de hoy si Leo Messi podrá jugar de inicio o salir desde el banquillo en el Clásico de este sábado en el Santiago Bernabéu, si bien el argentino ya está entrenando con sus compañeros y todo apunta a que recibirá el alta médica a tiempo, por lo que Suárez cree que lo que suceda "depende de Messi".

"Es decisión del entrenador, del cuerpo técnico y de las sensaciones que tenga él. En los últimos días está entrenando con nosotros con buenas sensaciones, pero depende del tiempo porque es una lesión que puede tener riesgos para el futuro. Siempre ha hecho cosas lindas pero depende de él y de estos días", señaló en rueda de prensa.

Eso sí, cree que el argentino, de titular o de reserva, jugará. "Leo marca la diferencia en el partido que sea, todos lo tenemos claro. No sabemos si va a jugar de inicio o si estará en el banquillo. Depende de lo que vaya a suceder, demostró en el Calderón que es decisivo y entró y en 30 minutos nos hizo ganar. Pero hace dos meses que no juega", matizó.

"Messi me tiene que decir a mí cómo se juega el partido. No tengo por qué decirle nada, bastantes partidos ha jugado de estas características. Llega en una forma diferente, todo depende de lo que pase en estos días", apuntó Suárez tras ser preguntado por si daría algún consejo al argentino de cómo jugar en el Bernabéu tras estar un tiempo fuera de los terrenos, y es que él debutó como blaugrana tras los cuatro meses de la sanción de la FIFA en el Clásico en Madrid.

De momento, el uruguayo está contento de haber hecho bien los deberes en ausencia de Messi. "Eramos conscientes de que íbamos a estar sin Leo un par de semanas y que teníamos que estar fuertes mentalmente y físicamente. Había posibilidad de haber perdido algún punto tanto nosotros como Madrid, el Madrid lo perdió, estamos tres puntos por encima y nos deja contentos hacer un buen trabajo pese a no tener al mejor jugador del mundo", reconoció.

"Está claro como he dicho muchas veces que Leo está por encima de cualquier jugador por lo que ha hecho y sigue haciendo. Neymar está espectacular, está por detrás de Leo y puede ser perfectamente el segundo mejor jugador del mundo y está demostrando que por algo vino al Barça. Tener a ambos como compañeros me enorgullece y es un placer tenerlos", aseguró Suárez, quien ve ahora mismo a Neymar por encima del jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Además, goza del buen momento de Neymar y de poder jugar con él. "Disfruto cuando Neymar marca goles, nosotros sabemos que el mejor es Leo y siempre lo vamos a entender. Marcar no depende solo de nosotros tres, sino de todos. Nos dejaremos la piel por la camiseta, por estar unidos, no dependerá de uno o dos jugadores", aseguró.

A nivel personal, celebró estar disfrutando con el juego del equipo y con su aportación. "Llego bien, contento, porque al equipo le está yendo bien, y con ganas de conseguir un triunfo. En estos partidos especiales uno quiere terminarlo siempre de la mejor forma posible. Estar en la cancha te deja la sensación de estar cumpliendo un sueño", se sinceró.

"Siempre jugar en el Bernabéu es especial por lo que significa el partido y la importancia que tiene. Me trae sensaciones buenas y malas, buenas por haber debutado con el Barça y malas por el resultado. Es un partido lindo de jugar", apostilló. Además, cree que si pitan a Piqué, no será algo negativo para el central. "Sabemos cómo es 'Geri'. Los pitos no tienen nada que ver, a mí también me han pitado en Inglaterra y te motiva, te hace demostrar que eres ajeno", comentó.