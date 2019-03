Luis Suárez: "No me imagino a Messi sin jugar con Argentina"

El delantero uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez ha remarcado que "no se imagina" a su compañero Leo Messi sin jugar con la selección argentina y que aunque su decisión es de entender, cree que "recapacitará".

"Leo ama Argentina, no me imagino a Messi sin jugar con la selección, y espero que no sea así. Como compañero y amante del fútbol espero que no sea así. Nunca se nacionalizó como español y tiene amor por la selección argentina. Hay que entender su reacción pero creo que recapacitará", señaló Suárez en rueda de prensa.

El charrúa, que se vio con Leo Messi esta semana, afirmó que el argentino "tiene ganas de volver" y que no le preguntará sobre su sentencia por fraude a Hacienda.

"Sé que Leo está muy bien y disfrutando de las vacaciones. Todo el mundo sabe que ha sido difícil el tema con su selección, pero saldrá adelante y le apoyamos. Puede ser que haya algo por todo lo que se ha dicho de Leo. Le apoyo como compañero y amigo y tengo que tratar de distraerle, de estar con él, y no de preguntarle sobre esos temas judiciales", remarcó.