Luis Enrique: "Tendremos que hacer un gran partido para superar al Atlético"

Luis Enrique Martínez ha asegurado que para superar la eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid tendrán que hacer "un gran partido" mañana en el encuentro de vuelta en el Vicente Calderón, al que llegan con ventaja tras el 2-1 en el Camp Nou. "Tendremos que hacer un gran partido, no tenemos ninguna duda. Aspectos de mejora hay en cada fase de la temporada, no tenemos duda que para superar la eliminatoria mañana tenemos que hacer un muy buen partido", ha asegurado Luis Enrique en la comparecencia ante la prensa previa al choque.

Luis promete que su plantilla va a competir

"Va a costar como cualquier eliminatoria de 'Champions', máxime siendo cuartos de final y ante el Atlético de Madrid que tiene un altísimo nivel y nos conoce a las mil maravillas... Si algo puedo garantizar es que vamos a competir, que vamos a estar al nivel necesario para la eliminataoria. El que dude de que vamos a competir es que ha visto poco fútbol últimamente", ha agregado. El entrenador asturiano ha calificado el 2-1 uno logrado en la ida como un resultado "ligeramente ventajoso" pero que mantiene "muy abierta" la eliminatoria, a la que llegan con "la ilusión y la ambición necesaria" para superar al Atlético.

El Barça, sin especulaciones e imponiendo su fútbol

Luis Enrique no tiene la sensación de que sea el partido más importante de la temporada. "No, no tengo esa sensación. Cuartos de final, evidentemente este tipo de eliminatorias tienen su cosa atractiva, por el hecho de que pasarán solo cuatro a semifinales. Lo vamos a plantear como lo hemos planteado desde que estamos en el primer equipo: intentar ganar el partido, no especular y ser mejores que el rival a través de lo futbolístico", ha explicado.

Respecto a los últimos malos resultados en la Liga, el técnico azulgrana ha dicho que es "diferente competición" y ha reiterado que están "en perfectas condiciones". En el ámbito físico, Luis Enrique ha confirmado que sus jugadores se encuentran en perfecto estado, incluido el defensor Gerard Piqué, que ha tenido molestias en el pubis y del que ha dicho que está "muy bien".

El técnico no ha querido comentar las quejas arbitrales del Atlético respecto a la ida, en la que fue expulsado por doble amonestación el delantero rojiblanco Fernando Torres, y ha revelado que no han ensayado los lanzamientos de penalti. "No hemos ensayado penaltis, porque ensayarlos puede estar bien en algún momento o alguna edad, pero no tiene nada que ver con lo que sucederá mañana en el estadio si hay penaltis. Sabemos cuáles son nuestros especialistas, los jugadores que están preparados para esa situación, y los que están en mejores condiciones. Es más un tema mental que otra cosa", ha zanjado.

Se motiva con ambiente del Calderón

Respecto al ambiente que se espera mañana en el Calderón, Luis Enrique ha dicho que si hay un equipo capaz de gestionar este tipo de ambientes es el Barcelona. "Si hay un equipo capaz de gestionar esos escenarios es el Barça. Con nuestros jugadores y la experiencia que tienen nos encanta que esté a reventar, como ha estado en otras eliminatorias y en otros partidos contra nosotros. Cuanto mejor ambiente más motivación, solo espero que haya un espectáculo digno de lo que van a animar los aficionados", ha finalizado.