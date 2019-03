Luis Enrique: "Me preocupa muy poco el desacierto con los penaltis"

"LOS TRES DE ARRIBA HAN ESTADO MUY BIEN"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, se mostró tranquilo y sin síntomas de preocupación por la mala puntería con los penaltis, esta vez falló Luis Suárez. "No estamos demasiado acertados con los penaltis, pero en un partido como el de hoy no deja de ser una anécdota. Me preocupa muy poco". El técnico asturiano manifestó su alegría con la actuación de sus jugadores. "El equipo entró con actitud, intensidad y acierto".