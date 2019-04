Luis Enrique, sobre los contactos de Neymar con el United: "No tengo nada que comentar"

El técnico del F.C Barcelona, Luis Enrique, habla solo de fútbol. No entra a valorar el interés del Manchester United por Neymar, ni su actitud despreocupada, muy comentada en redes sociales. Sí se ha referido al sistema de rotaciones y a la debilidad defensiva de su equipo.

"A mi me importa lo que hace el jugador en el campo de juego o el de entrenamiento, yo soy uno de esos a los que este tipo de noticias no le interesa", ha aseverado. No se preocupa por los "dires y diretes", y sobre su tranquilidad con el futuro de Neymar: "No tengo nada que comentar". Simple y tajante el técnico culé.

Sobre el Barcelona fuera de la liga española, tampoco ha querido pronunciarse, ya que solo son hipótesis. "Eso solo son frases hipotéticas, supuestos, que en este momento como entrenador del Barça ni entro, ni quiero entrar ni voy a entrar". Sobre rotaciones: "Si roto y ganamos será una maravilla, de lo contrario una cagada bestial", y sobre la defensa "todo el mundo sabe" que necesitan mejorar.