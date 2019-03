Luis Enrique: "Nadie puede estar contento tras perder"

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, declaró tras la derrota por 2-1 en el campo del Sevilla que "nadie puede estar contento tras perder" y que, ante ese hecho, le "da igual" que su equipo haya "hecho muchas ocasiones de gol", además de admitir que no están al máximo nivel en la definición. En rueda de prensa, el técnico azulgrana insistió en que "el objetivo siempre es mejorar y si el resultado no es el adecuado, no podemos estar contentos", recalcó, para añadir que les han "penalizado los diez primeros minutos del segundo tiempo", en los que "el Sevilla ha sido muy superior" y consiguió sus dos goles.

"Ahí nos han generado superioridad en el marcador y aunque lo hemos intentado de todas las maneras, no ha sido posible. Sólo queda felicitar al Sevilla por su esfuerzo y el resultado", manifestó. Para Luis Enrique, "ha sido un partido con muchas ocasiones para ambos", por lo que le "parece un milagro" que el Barcelona se vaya del Sánchez Pizjuán "con un solo gol marcado". Añadió que su equipo tiene futbolistas de "máximo nivel" en ataque y que los entrenadores siempre buscan "tener el mayor número de ocasiones porque individualmente la calidad de estos jugadores hace que las definan".

"No estamos, ni de lejos, en nuestros mejores numeros en ese factor del juego, por parte de todo el equipo, pero eso va a cambiar, no tengo ninguna duda", subrayó el entrenador azulgrana. También señaló que le "gustó mucho más" la final de la Supercopa de Europa que, en la prórroga, le ganaron este verano al Sevilla (5-4), "por el resultado, pero es lo que tiene cuando juegan equipos con esta entidad y con ganas y necesidad de conseguir puntos", dijo en alusión a la derrota de hoy. Luis Enrique explicó que en este encuentro el Barcelona ha tenido "muchas situaciones de contra generando peligro al rival", pues no es lo que buscan ni quieren hacer partidos "de ida y vuelta", aunque se produce "a veces porque el balón llega a nuestros jugadores de arriba y tienen la intención de salir y hacer daño".

"Preferimos un partido de más control. Hemos intentado tener el control del juego, como en la primera mitad, porque no es el objetivo crear situaciones de ida y vuelta, aunque nos pueda interesar en algún momento determinado", concluyó.