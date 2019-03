Luis Enrique: "Hemos hecho mejores partidos que el 0-4"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha valorado la victoria lograda por su equipo el pasado sábado en el Bernabéu y, lejos de cualquier tipo de euforia, ha explicado que "hay muchas cosas a mejorar".

"Creo que hemos hecho mejores partidos que el 0-4. No puedo valorar el 2-6 porque no me acuerdo. Hay muchas cosas que mejorar. El sábado tuvimos un nivel altísimo de presión, pero hubo errores en algunos momentos. Se pueden mejorar muchas cosas", ha indicado Luis Enrique.

El técnico asturiano repitió su mensaje de que "el halago debilita", aunque aseguró que "el equipo es suficientemente inteligente y los jugadores son conscientes de lo difícil que es jugar al fútbol". Todavía no hemos conseguido nada", ha advertido Luis Enrique.

Luis Enrique afirmó que las perspectivas son optimistas -con la recuperación de Messi y las incorporaciones en enero de Arda y Aleis Vidal- aunque reconoció que el fútbol "es un deporte muy caprichosos y 2+2 casi nunca suman cuatro".