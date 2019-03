Luis Enrique: "Los errores arbitrales son algo lógico y normal"

NO HUBO PENALTI A MESSI EN EL 1-0

Luis Enrique no quiso mojarse demasiado en la actuación del árbitro del Barcelona - Betis, partido que acabó 4-0 y en el que el trencilla señaló un inexistente penalti de Adán sobre Messi en el 1-0 de los azulgranas. "En el fútbol se equivocan a favor y en contra. No me corto las venas cuando lo hacen en contra y tampoco cuando es a favor", dijo el asturiano.