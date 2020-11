Luis Enrique, seleccionador nacional, ha analizado el regreso de Álvaro Morata a la lista de la selección española y ha asegurado que su vuelta con el combinado nacional tiene mucho que ver con su rendimiento en la Juventus, donde se ha visto "un jugador diferente".

"¿Falta de gol? No esto preocupado, ni lo estuve ni lo estoy. Decido convocar a Morata porque desde que regresó a la Juventus se ve a un jugador diferente. Está con confianza y sus números lo indican y con una actitud en ataque y defensa como a mí me gusta. Luego su rendimiento nos hará tomar decisiones", ha indicado Luis Enrique.

El seleccionador nacional también ha aclarado que habrá cambios entre esta lista y la que finalmente vaya a la Eurocopa del próximo verano.

"Seguramente la lista del europeo no será la misma, porque habrá cambios por sanciones, lesiones... jugar en un equipo grande implica más dificultad, pero es que no me interesa saber cuántos hay de cada equipo. Lo que quiero es que cuando vengan aquí recordarles que no están con sus equipos", ha explicado Luis Enrique.

El entrenador asturiano ha elogiado a Ansu Fati y su progresión pese a su corta edad.

"Lo he visto muy bien, no deja de sorprenderme su madurez. Nadie piensa que es un jugador de 18 años, sabe jugar al espacio, a uno o dos toques, tiene gol y trabajo defensivo. Lo único que hay que tener cuidado es que siga con tranquilidad poco sujeto a la presión y que vaya desarrollando sus habilidades", ha reconocido Luis Enrique.