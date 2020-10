Luis Enrique cree que España jugará contra Ucrania en la Nations League pese a sus 3 positivos en coronavirus

Luis Enrique no cree que los tres positivos de jugadores de la selección de Ucrania, a la que España se mide el próximo martes 13 de octubre en Kiev en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, pongan en peligro la disputa del encuentro.

El portero del Real Madrid Andiy Lunin ha sido el tercer internacional ucraniano que ha dado positivo en coronavirus en la concentración, tras Yuriyy Pankiv y Lubomyr Toshich. La noticia llegó a la Ciudad del Fútbol donde se entrena España y de momento Luis Enrique es optimista.

"Más allá de las bajas de Ucrania, si no hay más novedades, como seleccionadores tenemos la opción de convocar algún jugador más. No es como un equipo en el que no tienes más jugadores para cubrir las bajas", dijo esperando que Andriy Shevchenko facilite los sustitutos y no se tenga que aplazar el partido.

"Espero que podamos jugar los partidos porque ya tenemos pocas fechas los seleccionadores. Prima la salud pero esperamos que se pueda solventar", deseó Luis Enrique.

Messi mejor que Cristiano Ronaldo

Luis Enrique no ocultó que para él el mejor jugador del mundo es el argentino Leo Messi, pero sumó su nombre al del portugués Cristiano Ronaldo, al que se enfrenta este miércoles en el amistoso de España ante Portugal, como "ejemplo" para el resto por su "motivación" y "ambición".

"No creo que sea bonito volver a comentar ahora quién es el mejor jugador del mundo para mí, está en las hemerotecas", dijo recordando las veces que se ha decantado por Messi, "pero es cierto que es digno de elogiar que Cristiano y Messi van cumpliendo años y mantienen un nivel altísimo por la motivación y la capacidad que tienen para seguir cumpliendo retos. Son un ejemplo de dos jugadores top", añadió.

El duelo ante Portugal no dependerá para Luis Enrique de la aparición en el campo de Cristiano Ronaldo. "No sé si realmente habrá oportunidad de enfrentarnos a Cristiano y si jugará".

"Independientemente de que juegue, nuestro objetivo no cambia. Vamos a intentar ser protagonistas en el partido y ser mejores que Portugal, una selección potente que está por delante de nosotros en el ránking Fifa, que ha conquistado cosas importantes y tiene una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos importantes", manifestó.

'Solo' 6 cambios contra Portugal

El seleccionador español lamentó que el número de cambios del que va a disponer en Lisboa sea de seis y que no pueda hacer jugar a más internacionales y repartir minutos en una semana en la que encara tres partidos.

"El problema es que solo tengo seis cambios en el amistoso. Todos los partidos son importantes y el de Portugal me da pie a poder probar más cosas, los oficiales menos, aunque siempre hay cambios", dijo, ante posibles variantes respecto a sus últimos equipos como puede ser la entrada de Adama Traoré.

"Ante Portugal priorizaré a los jugadores que necesitan participar más. Aunque en la selección no es habitual jugar tres partidos en una semana, los jugadores están acostumbrados a un calendario apretado. Los objetivos no cambian e intentaremos ganar cada partido, generar más fútbol y defender menos tiempo que el rival", apostilló.

