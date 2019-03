Luis Enrique, sobre el Balón de Oro: "No sería descabellado que la MSN copara el podio"

stamos en un momento bueno, pero pretendemos alargarlo lo máximo

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha destacado la calidad de sus tres delanteros y ha asegurado que "no sería descabellado" que la MSN copara el podio del próximo Balón de Oro. Luis Enrique opina que de lo que no hay duda es "que son de los mejores del mundo".

"Descabellado no sería. Pero yo no soy el que va a votar y decidir eso. Pero que son de los mejores del mundo, no hay ninguna duda", ha indicado Luis Enrique.

Luis Enrique también habló sobre el buen momento que vive el equipo y aseguró que la idea es mantener todo lo que puedan ese estado de forma: "Estamos en un momento bueno, pero pretendemos alargarlo lo máximo. Queda mucha tela que cortar".

El técnico asturiano también enumeró una serie de partidos al ser preguntado por un periodista que le recordó su afirmación de que habían jugado mejores partidos que el del pasado sábado en el Bernabéu.

"Contra el Bayern el año pasado, el partido que nos dio el título en el Calderón... Y además en los momentos claves de la temporada. O la final contra la Juventus fue un gran partido. Estoy muy contento de muchos partidos que se hicieron la temporada pasada y que esta temporada hemos empezado a repetir", indicó Luis Enrique.

Sobre Leo Messi, Luis Enrique aseguró que le ve bien y que el argentino "no necesita estar al 100% para marcar las diferencias".

Por último, Luis Enrique avisó sobre el peligro de la Real Sociedad de Eusebio, el rival de este sábado en el Camp Nou.

"A Eusebio lo conocemos y sabemos de su buen gusto por el fútbol. Nos complicará la vida y necesitaremos de una buena versión nuestra", afirmó Luis Enrique.