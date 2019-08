"Me sale una sonrisa, porque me hace mucha ilusión. Ahora es posible. De verdad que puedes llegar a ser futbolista, puedes llegar a ser profesional", señala Blanco con la misma cara de sorpresa y emoción del que ve una cosa por primera vez.

No nos cansamos de repetir que el cambio es posible y que tenemos que soñar a lo grande. Ahora ellas se sienten partícipes de ese cambio. "La sociedad está avanzando, se nos está dando visibilidad", continúa Fernández.

Bajo el mismo pensamiento habla Lucía Sánchez, jugadora del Rayo Femenino B: "Vas a cualquier campo y están 400 equipos de niñas y te llena el alma, porque piensas que mereció la pena todo lo que tuvimos que pasar", confiesa.

A pesar de este crecimiento, el camino no ha terminado y hay niñas que necesitan ver más fútbol femenino, que necesitan referentes para poder llegar donde no han podido ni soñar: "Que lo hagan, que vayan en contra de todas aquellas personas que les dicen que el fútbol es de chicos o que no lo van a conseguir. Que lo intenten, que sigan trabajando y que van a conseguir lo que ellas quieran", señala Marta Turmo del Madrid CFF.

"Al final es fútbol, que da igual que lo jueguen niñas o que lo jueguen niños. Sino que esto es lo que importa", señala la del Espayol.

En definitiva, "da igual si es masculino o femenino, si solo te gusta el fútbol masculino, no te gusta el fútbol", concluye Lucía.

Y es que, según una encuesta, ahora las niñas quieren ser futbolistas antes que cantantes o actrices por primera vez.