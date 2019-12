La loca reacción de un jugador de FIFA tras descubrir la carta de Leo Messi en Ultimate Team

No ¿Qué es esto? No me lo creo. Eso es lo único que era capaz de gritar un inglés después de descubrir, que le había tocado una carta especial de Leo Messi en el modo FIFA Ultimate Team.

La carta en cuestión es la de Leo Messi en el equipo de la semana. Una enseña en la que el argentino tiene un nivel 95, es decir, una de las mejores que te puede tocar en este juego.

De ahí la alocada reacción de este fan, que solo acertaba a gritar de emoción. Una reacción que puede incluso parecer algo desmesurada.

La locura de este jugador continuó cuando el chico vio, que en el mismo sobre estaba una carta especial del mismo tipo con Kevin De Bruyne al nivel 92.