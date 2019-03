El Villarreal frena en seco al Atlético en el Calderón

Segundo y cuarto se medían en el Vicente Calderón. Atlético y Villarreal, mimbres de calidad en el césped de la ribera del Manzanares... al menos a priori claro. Rojiblancos y amarillos se olvidaron por 90 minutos que eran equipos de la zona Champions de la Liga BBVA para firmar un aburrido 0-0 en el que los de Simeone tiraron cuatro veces a portería y los de Marcelino cero. Un punto para ambos que deja al Barça tocando el título con los dedos.

Y eso que el duelo empezó con ritmo, pues nada más pitar el trencilla el comienzo el Villarreal salió en tromba a buscar el área de Oblak. La encontraron, pues fue en el área donde cayó Samu Castillejo en una acción con Saúl en la que los castellonenses pidieron penalti. Fue la acción más peligrosa de los amarillos en el Calderón, y fue una ilusión absoluta pues lo que llegó tras esa jugada levantó más bostezos que aplausos entre el respetable.

Porque el Villarreal salió a no perder, echando el cerrojo atrás y haciendo de su defensa un muro insuperable mientras esperaban una contra que nunca llegó. Y porque esa defensa fue suficiente para frenar a un Atlético espesísimo que fue incapaz de encontrar hueco o resquicio alguno entre tanto amarillo junto. La baja de Carrasco, suplida por Griezmann, dejó sin bandas y sin frescura a un cuadro rojiblanco que sigue sin tener al mejor Griezmann, a pesar de que el galo dispuso de la mejor ocasión de todo el envite con un testarazo que no encontró puerta.

El Atlético, sin ideas para superar el muro amarillo

Sí, eso fue lo más peligroso de un partido en el que los porteros no realizaron más intervenciones que las de las salidas en jugadas a balón parado. Eso tampoco le funcionó al Atlético, pues Areola se mostró muy seguro en todas esas acciones. Y el paso de los minutos tampoco, porque las piernas y el orden no fallaron en el Villarreal, y las ideas, con la salida de Óliver Torres al césped, siguieron brillando por su ausencia.

Apenas hubo fútbol, o mejor dicho, apenas hubo el fútbol que se esperaba o podría esperar entre dos equipos que están en zona Champions y que son de los más potentes de toda la Liga de España. El Atlético quiso, pero no pudo o no supo. Y el Villarreal si quiso no demostró querer, quizá por el esfuerzo del encuentro de Europa League o quizá porque un punto les es suficiente para afianzarse en la cuarta posición.

Sólo el Barça puede perder la Liga

Así pues la Liga BBVA cada vez está más cerca de las vitrinas del Camp Nou y de Barcelona. El equipo de Luis Enrique se va quedando sin más rival que sí mismo para revalidar un título que sólo ellos pueden perder. El Atlético vuelve a pinchar ante un equipo poderoso en defensa que no le dejó espacios adoleciendo esa falta de creación que tanto sufre cuando deben llevar la iniciativa. Ahora toca la Champions. Partido a partido.