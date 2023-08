Lewandowski critica a Xavi Hernández: "A veces me faltan apoyos y no jugamos con suficientes jugadores de ataque"

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski está viviendo un inicio de temporada complicado, a pesar de que rompió su sequía goleadora ante el Villareal anotando un gol. El jugador polaco no termina de encontrarse cómodo en el campo y su rendimiento recuerda al del tramo final de la pasada temporada.

Es por eso que Lewandowski no tiene problema en mostrarse crítico con algunos planteamientos del equipo. Lo ha hecho en declaraciones al medio polaco 'Eleven Sports': "Somos el Barça y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo".

Y continúa: "Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones".

Robert Lewandowski no duda en señalar cuál es el verdadero problema del equipo: "A veces no jugamos con suficientes jugadoresde ataque,no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo".

Sobre el nivel en el que se encuentra en este inicio ligero, asegura que "cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas".

En cuanto a las pocas ocasiones que genera el equipo, el jugador del FC Barcelona señala lo siguiente: "Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no sólo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas".

Y concluye así: "En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones".