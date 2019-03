Leo Messi, intervenido con éxito de sus problemas renales, no jugará contra el Valencia

La plantilla del Barcelona se ha ejercitado hoy para preparar el partido de Copa del Rey de mañana ante el Valencia, y lo ha vuelto a hacer sin Lionel Messi, quien ya se encuentra descansando en su domicilio tras someterse esta mañana a una pequeña intervención renal.

El crack argentino, que tampoco se entrenó ayer junto al resto de sus compañeros, se ha sometido en una clínica barcelonesa a una litotricia, una técnica no invasiva que permite fragmentar los cálculos del riñón mediante tecnología láser para que los restos puedan ser evacuados por vía urinaria. Messi, que arrastraba estas molestias renales desde el pasado mes de diciembre -no pudo participar en las semifinales del Mundial de Clubes al sufrir un cólico nefrítico- no estará mañana, por tanto, en Mestalla.

En el estadio del conjunto che, el Barça afrontará un mero trámite, pues está virtualmente clasificado para la final de Copa tres golear (7-0) al Valencia en la ida de las semifinales de esta competición, disputada en el Camp Nou la semana pasada. Luis Enrique podrá, por este motivo, dar descanso a sus mejores hombres.

Por eso, esta mañana ha vuelto a llamar a los jugadores del Barça B, Sergi Samper, Gerard Gumbau, Wilfrid Kaptoum, Juan Cámara y Daniel Romera quienes, casi con toda seguridad, entrarán mañana en la convocatoria.