La anécdota de Gaitán en su presentación: "No te voy a decir que no estoy listo para darlo todo"

El centrocampista argentino Nico Gaitán ha reconocido en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid que una de las claves para concretar fue la "insistencia" del club en los últimos años, provocando que ya pretendiera cambiar de aires "el año pasado" pese a que la falta de entendimiento con su anterior equipo, el SL Benfica, frustrara la operación.

"Sé que desde hace años el Atlético se interesó por mí y esa fue una de las cosas que me hicieron decidirme para venir aquí. Muchas veces la decisión va de la mano entre los equipos. Yo puedo tomar una, pero si ellos no llegan a un acuerdo no depende de mí. El año pasado también quise venir, pero no llegaron a un acuerdo", expuso el recién llegado a la capital madrileña, "contento" por posar por vez primera con la elástica rojiblanca.

A causa de este interés, Gaitán admitió haberse informado previamente del Atleti preguntándole a su compatriota Augusto Fernández, con quien comparte vestuario en la selección albiceleste y que le comentó la exigencia que transmite el cuerpo técnico.

"Hace varios años que me vienen siguiendo. En algunas ocasiones, en la selección le preguntaba por el club a algunos compañeros. Cuando un club te busca, es importante para el jugador, y la insistencia fue una de las claves para venir acá", declaró.

"Augusto no estuvo en la pasada pretemporada, pero me habla de que el 'Profe' Ortega es exigente, de una escuela argentina en la que se trabaja mucho lo físico. No sé con qué me encontraré, pero espero poder adaptarme lo más rápido posible", insistió el vigente subcampeón de la Copa América.

"El jugador se tiene que adaptar a lo que pide el técnico y espero poder estar a la altura. Tengo claro que voy a intentar darlo todo", prosiguió, deseoso de aportar sobre todo en el "orden táctico" y en el "juego en equipo" colchonero con el fin de ganarse "un lugar" en el 'once'.

Por otra parte, el ex del Benfica aseguró no haber tenido aún "la suerte" de hablar con su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, y rememoró su único precedente en el estadio Vicente Calderón, donde protagonizó un doblete con las 'águilas' que dejó helados a los madrileños.

"Fue una noche de 'Champions' en la que yo vine a ganar con el Benfica. Sabíamos que veníamos a una cancha en la que el Atleti era muy fuerte y era muy difícil ganarle, pero venía a contrarrestar todo lo negativo que teniamos. Quizas teniamos menos renombre, pero dentro de la cancha son 11 contra 11 y quedó demostrado", explicó.

"Me gustó mucho, sentí un estadio que siempre apoyó a sus jugadores y eso es algo muy positivo. Ahora espero tener a la afición de mi lado y que nos ayude a conseguir muchas cosas", continuó, ansioso de arrancar con buen pie su nueva etapa.

Por último, Gaitán asintió que su principal objetivo es la lucha por títulos, independientemente de la fuerte competencia existente.

"Creo que Real Madrid y Barcelona son grandes clubes, pero el Atlético también lo es. Vengo con la cabeza puesta en ganar todo, mas allá del campeonato que me toque jugar. A corto plazo quiero adaptarme a los compañeros y ganarme un lugar. A largo plazo los objetivos serán ganar cualquier competición y eso se verá a final de año", finalizó.

Cerezo: "Gaitán es un ganador que aportará experiencia, calidad y esfuerzo"

Tras su comparecencia, el futbolista se fotografió con el presidente, Enrique Cerezo, quien previamente le había presentado como "un jugador desequilibrante que además hace mejorar a sus compañeros" y "un ganador que aportará experiencia, calidad y esfuerzo".

"Estamos seguros de que su creatividad en ataque y su solidaridad en defensa nos harán mejores. Sólo queda trabajar con coraje y corazón, como dice nuestro himno, para defender nuestros colores. Ojalá que en cada partido que juegues metas los dos goles que nos hiciste aquí con el Benfica", señaló, deseándole la mejor de las suertes haciendo referencia a su debut en el feudo de los actuales subcampeones de Europa.